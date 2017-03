Nat Geo Wild zaprasza w marcu na cykl programów „Miesiąc z wielkimi kotami”. Emisje codziennie o godz. 18:00.

Majestatyczne lwy, zwinne gepardy i drapieżne lamparty - wielkie koty to jedne z najwspanialszych stworzeń królestwa zwierząt, jednak ich dzika populacja kurczy się w coraz szybszym tempie. Emitowany na antenie Nat Geo Wild cykl „Miesiąc z wielkimi kotami” przypomina widzom, jak ważne jest przetrwanie tych drapieżników w naturze.

Dzikie koty będą królować na antenie Nat Geo Wild przez cały marzec. W tym wyjątkowym cyklu widzowie zobaczą m.in. dokument „Dusza kota”, wyprodukowany przez parę znanych dokumentalistów i stypendystów programu National Geographic Explorers Beverly i Derecka Joubertów. Analizuje on wspólne cechy domowych kotów i ich dzikich pobratymców. Kolejną propozycją stacji będzie program „Dzicy rywale”, z którego widzowie dowiedzą się więcej o burzliwych relacjach kotowatych i dzikich psów z Afryki, walczących ze sobą każdego dnia o terytoria i łupy. W produkcji „Wielkie koty kontra deszcz” przedstawione zostaną losy dwóch pokoleń wielkich drapieżników - lwów i gepardów - podczas krótkiej pory deszczowej w Botswanie. Emitowany w ramach cyklu dokument „Lwy: nowy początek” zabierze widzów w podróż do Rwandy, gdzie prowadzona jest reintrodukcja przedstawicieli królewskiego gatunku zwierząt - pierwotnie mieszkające tam osobniki wyginęły podczas wojny domowej w latach 90-tych. Z kolei w programie „Arcytrudna misja: lamparty u progu” towarzyszyć będziemy fotografowi National Geographic Steve’owi Winterowi, który przemierza Park Narodowy Sanjay Gandhi oraz Park Narodowy Jima Corbetta w Indiach, by uchwycić wyjątkowe momenty z życia majestatycznych lampartów egzystujących w bliskim sąsiedztwie ludzi. „Miesiąc z wielkimi kotami” to nie tylko wielkie wydarzenie telewizyjne. Cykl jest kontynuacją wieloletniego „Programu ochrony wielkich kotów” Towarzystwa National Geographic, mającego na celu zwalczanie kłusownictwa, ochronę siedlisk i zwiększanie świadomości, że bez radykalnych działań wielkie koty z całego świata mogą zniknąć z ich naturalnego środowiska. W ramach realizowanej na całym świecie inicjatywy udzielane jest wsparcie lokalnym projektom ochrony przyrody i akcjom edukacyjnym, które eliminują zagrożenia i mogą odwrócić obecną tendencję gwałtownego kurczenia się dzikich populacji tych drapieżników. Więcej informacji na stronie wielkiekoty.natgeowild.pl.