Natalia Bogdan została BIZNESWOMAN ROKU PUBLICZNOŚCI

9 marca, podczas uroczystej gali Bizneswoman Roku nagrodzono zwyciężczynie ósmej edycji konkursu organizowanego przez Sukces Pisany Szminką. Laureatką nagrody publiczności została Natalia Bogdan, założycielka agencji pracy JobHouse.

Kim jest laureatka

O konkursie Bizneswoman Roku

Spośród siedmiu kategorii, ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Nagroda Bizneswoman Roku Publiczności - tytuł przyznawany finalistce, która zdobyła największą ilość głosów w głosowaniu online. Najwięcej osób wybrało Natalię Bogdan, założycielkę, pomysłodawczynię oraz Prezes Zarządu agencji rekrutującej Jobhouse, która działa zarówno w Gdańsku, jak i w Warszawie. Firma powstała w 2011 roku i ma zasięg międzynarodowy (szuka pracowników dla firm z nawet tak odległych zakątków świata jak Katar czy Malediwy). Oferuje fachowe doradztwo, profesjonalną obsługę, ale przede wszystkim indywidualne podejście do każdego klienta. Oferta firmy skierowana jest zarówno do osób, które chciałaby zmienić pracę, jak i do firm, które chciałyby scedować część obowiązków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi na firmę zewnętrzną.- Jeszcze kilka lat temu sama byłam osobą bezrobotną – straciłam pracę w międzynarodowej korporacji. Wtedy postanowiłam stworzyć firmę, która będzie pomagać osobom w podobnej sytuacji i skutecznie łączyć ludzi – pracowników z najlepszymi pracodawcami i pracodawców z najlepszymi pracownikami. To że sama doświadczyłam dyskomfortu związanego z utratą pracy, a wcześniej ze znalezieniem odpowiednich osób do mojego zespołu, pomogło mi stworzyć miejsce, w którym zarówno osoba poszukująca pracy, jak i pracodawca poszukujący idealnego pracownika dobrze się czuje. Czuję ogromną dumę, że dzięki mojemu wspaniałemu zespołowi tyle osób znalazło pracę marzeń, a firmy rozwijają się dzięki zrekrutowanym z naszą pomocą pracownikom. Szczególnie ucieszyło mnie, że zdobyłam nagrodę publiczności, bo to sygnał, że nasza praca jest doceniania, a to co robimy ma sens – mówi Natalia Bogdan, z agencji Jobhouse, laureatka nagrody publiczności Bizneswoman Roku.Kobiety coraz odważniej dążą do osiągnięcia sukcesu zawodowego, zakładają i rozwijają firmy na skalę międzynarodową, obejmują coraz wyższe stanowiska w korporacjach czy angażują się w prospołeczne inicjatywy. W końcu kobieca działalność została doceniona za sprawą organizowanego od siedmiu lat konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.To jedyny stricte biznesowy konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, w którym doceniane są kobiety realizujące ambitne projekty zawodowe i odnoszące sukcesy w świecie biznesu. O nagrody w kategoriach: Sukces w Korporacji, Moja Firma – przychody powyżej 4 mln złotych, Moja Firma – przychody poniżej 4 mln złotych, Start-up Roku, Kobieta w Nowych Technologiach, Pomysł na Start, Działalność Społeczna oraz w dwóch dodatkowych – Bizneswoman Publiczności i nagrodę GRAND PRIX, rywalizowały kobiety z całej Polski.Kontakt dla mediów: Dorota Steliga, tel. 512 949 039, e-mail: d.steliga@agencjafaceit.pl