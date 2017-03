Nie dla reelekcji Donalda Tuska

Mam nadzieję, że reszta towarzystwa nie dopuści do reelekcji człowieka godzącego się na zniewolenie państw, tzw. "bloku wschodniego", które, ledwie 27 lat temu wydostały się spod hegemonii wschodniego brytana.

"Te są bowiem zajęte czymś bardziej poważnym. Podczas gdy w Brukseli trwa widowiskowa, lecz pozbawiona znaczenia gra pozorów, kilkaset kilometrów dalej, w Wersalu spotkają się szefowie rządów czterech największych państw Unii (nie licząc Wielkiej Brytanii), by w tym wąskim gronie, przy kolacji, nieformalnie dyskutować o jej przyszłości. Trudno o bardziej wymowną symbolikę. Ale nie tylko o symbolikę tu chodzi. Coraz wyraźniej bowiem widać - czy z treści dyskusji, czy wypowiedzi polityków, czy z samego formatu tych nieformalnych spotkań - że zamierzoną przez nich przyszłością Unii będzie tzw. Europa wielu prędkości."



Wygląda na to, że Unia Europejska , nie będzie, ale już składa się z dwóch "frakcji". Jedna to włodarze, druga to podwładni, czy też bacowie i juhasi, albo panowie i słudzy. Dla Polski i innych - drugoplanowych - członków Unii będzie to powrót do - nie tak, znowu dawnych - "dobrych" czasów, kiedy to Związek Radziecki był bacą, a reszta juhasami. Zmieni się tylko baca. Juhasi jak pędzali owce na hale, tak nadal będą je pędzać.

Tusk godził się na taki podział ról i temu cieszy się powszechnym uznaniem pośród "Narodów Europy". Narody Europy - te spotykające się w francuskim Wersalu, żeby im nikt nie wierzgał będą wolały utrzymać status quo.



