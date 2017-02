Nie ma się czego bać!

Mamy bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w nas i dookoła nas. Najgorszy jest chyba strach, zewnętrzna blokada i przekonanie, że tylko stabilizacja może nam dać satysfakcję.

Wisława Szymborska w swoim Odczycie Noblowskim powiedziała, że "pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze". Cieszę się, że już mam je za sobą. Siedem lat trwał mój "rozwód" z amatorskim dziennikarstwem. I jak to czasami bywa, nie wiem dlaczego przestałem pisać. Skoro zdecydowałem się wrócić, to na początek chciałbym rozprawić się z 3 słowami, które ostatnimi czasy przewijają się w mojej głowie dosyć często i trochę o nich ponudzić. Decyzje, zmiany, marzenia - brzmi poważnie, co?



Nie tylko pierwsze zdania są trudne. Równie niełatwe są decyzje, które podejmujemy w życiu. Te najważniejsze często podejmujemy, kiedy jesteśmy bardzo młodzi. Młodość ma prawo popełniać błędy, a starość to czas na ich naprawianie. Podjęcie ważnej decyzji kojarzy się z wolnością, a wolność z odpowiedzialnością. Mam wrażenie, że duża część ludzkich problemów wynika ze złych decyzji. Czasami wybieramy nieodpowiednich ludzi, nieodpowiednią pracę lub nieodpowiednie miejsca. Od pozornie banalnego wyboru może zmienić się całe nasze życie. W pubie możemy poznać człowieka, z którym założymy wspólny biznes, a dzięki jego znajomościom znajdziemy przyszłą żonę. Wszystko dlatego, że w sobotni wieczór postanowiliśmy napić się piwa. Niektórzy nazwą to przeznaczeniem. Ja uważam, że to efekt decyzji kilku ludzi w tym samym momencie. Piękne to i fascynujące, bo właśnie w ten sposób rodzi się większość relacji.



Jeszcze trudniejsze są zmiany. Lubimy się przywiązywać do tego, co mamy. Często nie jesteśmy z czegoś do końca zadowoleni, ale boimy się to zmienić, bo to zawsze jakieś ryzyko. Jak wiele dobrych rzeczy omija nas w strachu przed zmianą? Często chyba nie dostrzegamy w swoim życiu szans. Takimi szansami są ludzie, których jakieś decyzje sprawiły, że są właśnie obok nas. Ludzie to nowe koncepcje, pomysły, wizje świata i przyszłego życia. Chyba nie warto tkwić z czymś, do czego nie jesteśmy przekonani. Dobre zmiany dają nową świeżość i na pewno chronią przed szeroko pojętym wypaleniem. Lubię słowo "jakość". Jest o wiele przyjemniejsze od słowa "jakoś".



Marzenia chyba nie są trudne. Wszyscy o czymś marzymy, a jeżeli nie to trzeba zastanowić się nad poprzednim akapitem. Układamy wizję tego, co będziemy robić za pół życia i w którym miejscu wtedy będziemy. Ale czasami marzenia mogą ograniczyć się pragnienia zamówienia sobie pizzy. Wszystkie marzenia są do zrealizowania. Jest jednak jeden warunek - musimy o nie zawalczyć. Nikt za nas nie spełni naszych marzeń. Same też nie zechcą się spełnić. Nasze pragnienia nie muszą być mądre i nie muszą mieć żadnego celu. Najważniejszy w nich jest stan, który osiągniemy po ich zrealizowaniu. I może to dotyczyć lotu w kosmos, jak i zamówienia dobrej kolacji. Czy każde marzenia warto spełniać? Chyba tak. Nawet jeżeli nie będzie spodziewanego efektu, to chyba lepiej poznać jakikolwiek efekt, niż ciągle powiększać listę niezrealizowanych wizji.



Te trzy słowa łączy jedna rzecz - nasza własna moc sprawcza. Mamy bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w nas i dookoła nas. Najgorszy jest chyba strach, zewnętrzna blokada i przekonanie, że tylko stabilizacja może nam dać satysfakcję. Jak mało kto uważam, że dobrze jest mieć w życiu poukładane wszystkie sprawy. Czasami, żeby tak się jednak stało musimy podjąć decyzję o zmianie marzeń w rzeczywistość. Postanowiłem, że będę to robił coraz odważniej. Sądzę, że warto spróbować.