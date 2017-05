Nie taki diabeł straszny jak go dobrze zainstalują- klimatyzacja

Podstawowe fakty i mity o klimatyzacji. Czy jest bezpieczna? Czy może to siedlisko chorób?

Do Polski wielkimi krokami zbliża się lato. Pora roku wyczekiwana przez uczniów i wczasowiczów często staje się przekleństwem dla pracowników pozamykanych w biurach i halach produkcyjnych. Wysokie temperatury i duchota zmieniają pracę w męczarnie. Wybawieniem z takiej sytuacji jest wydajna klimatyzacja. Niestety wokół niej przez lata narosło wiele mitów o jej szkodliwych właściwościach. Czy są one prawdziwe? Sprawdźmy to!

1. Klimatyzacja to jedna wielka wylęgarnia ciężkich chorób



Fałsz

2. Klimatyzacja to gwarantowany katar



Fałsz

3. Klimatyzacje są niezwykle trudne w utrzymaniu



Fałsz

4. Klimatyzacja wpływa na inne urządzenia techniczne znajdujące się w pomieszczeniu.



Prawda

5. Klimatyzacja przydaje się tylko latem



Fałsz



6. Klimatyzacja wpływa na wydajność pracy



Prawda

Nowoczesne klimatyzacje nie tylko nie są groźne dla zdrowia, ale często wykorzystywane są właśnie w przypadku osób chorych. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu w nim zaawansowanych filtrów HEPA. Urządzenia te za sprawą cyrkulacji powietrza potrafią wyłapywać kurz, roztocza, zarodniki grzybów a nawet wirusy i bakterie. Dobrze serwisowana klimatyzacja jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia.Często słyszymy, że ktoś przeziębił się przez klimatyzacje. Jest to mit, jeśli używamy jej z głową. Maksymalna różnica temperatur otoczenia i pomieszczenia z włączonym urządzeniem powinna wynosić nie więcej niż 6-7 stopni. Jej nawiew najlepiej ustawić tak by mieszał się z ciepłym powietrzem i nie wiał bezpośrednio na pracowników. Jeśli spełnimy te warunki możemy być pewni, że nikt się nie przeziębi.Klimatyzacją trzeba się zająć średnio dwa razy w roku niezależnie czy jest używana czy nie. Wymaga ona odpowiedniego czyszczenia i wymiany filtrów. Jeśli nie jesteśmy pewni jak to zrobić wystarczy skorzystać z usług firm zajmujących się serwisem, jak np. hydrauliką z Leżajska, zhs-instalsan.pl. Warto pamiętać o odpowiedniej konserwacji sprzętu, gdyż dzięki temu dbamy nie tylko o własne zdrowie, ale i o budżet, ponieważ odpowiednio serwisowane urządzenie będzie działać długie lata.Wiele osób uważa, że klimatyzacja wpływa elektronikę i inne sprzęty w zasięgu jej działania. To prawda. Warto jednam wiedzieć, że jest to wpływ jak najbardziej pozytywny. Klimatyzacja, gdy działa i jest prawidłowo serwisowana, nie tylko filtruje nadmiar kurzu w pomieszczeniu, ale utrzymuje w nim stały poziom wilgotności, który pozytywnie wpływa na sprzęt hi-tech.Klimatyzacja nie zastąpi pieca C.O . Rzeszów, Kraków czy nawet w najcieplejszym rejonie Polski- Dolinie Odry , wszędzie tam, w okresie zimowym trzeba korzystać z typowego ogrzewania. Niemniej jednak w czasie wiosny i jesieni, klimatyzacja może okazać się bardzo użyteczna. Urządzenie to nie tylko chłodzi. Potrafi wiać ciepłym powietrzem, skutecznie utrzymując przyjemną temperaturę w pierwsze chłodniejsze dni.Badania wyraźnie pokazały, iż klimatyzacja ma znaczący wpływ na efektywność pracy. Bynajmniej nie chodzi tu jednak o jej negatywne skutki w postaci szumu jaki wydaje. Każdy, kto kiedyś musiał pracować w upalnym, dusznym biurze, wie jak takie temperatury odejmują siły i chęci do czegokolwiek. Dlatego dobrze zamontowana, serwisowana klimatyzacja nie tylko nie przeszkadza a wpływa pozytywnie na wydajność pracy.Reasumując klimatyzacji na pewno nie trzeba się bać. Nie kryje się za nią żadna tajemnica lub zagrożenie. Tak jak inne urządzenia: gazowe kotły C.O., pompy Ciepła, czy systemy solrane odpowiednio zainstalowane i systematycznie serwisowane przez fachowców będą sprawnie działać przez lata.