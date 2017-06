Nie żyje Mieczysław Kalenik, filmowy Zbyszko z Bogdańca

W wieku 84 lat zmarł w piątek, 16 czerwca 2017 roku, aktor filmowy i teatralny Mieczysław Kalenik, który zasłynął rolą Zbyszka z Bogdańca w ekranizacji powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza w reżyserii Aleksandra Forda.

Mieczysław Kalenik

PWST

"Krzyżaków"

Wiesławy Czapińskiej

urodził się 1 stycznia 1933 roku w Międzyrzecu Podlaskim, w którym także zmarł (od 2001 roku był Honorowym Obywatelem tego miasta). W rodzinnym mieście ukończył Szkołę Podstawową nr 2, a następnie Gimnazjum Ekonomiczno - Handlowe. Maturę zdał w 1952 roku. Początkowo chciał zostać marynarzem, jednak bardzo też interesował się recytacją wierszy. I to ta pasja zwyciężyła. W 1952 r. wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Lublinie. Tam zauważyła go profesorw Warszawie Zofia Małynicz i zachęciła do podjęcia studiów w szkole aktorskiej. W stołecznej PWST studiował w latach 1953 - 1957. Już jako student występował na scenie warszawskiego Teatru Komedia (debiutował w musicalu "Pocałuj mnie, Kasiu" w reżyserii Jerzego Rakowieckiego). Grywał też epizodyczne role w filmach, m.in. w "Godzinach nadziei", "Syrenie warszawskiej", "Zimowym zmierzchu", "Skarbie kapitana Martensa".Aż przyszedł rok 1960. Aleksander Ford przygotowywał się do przeniesienia na ekranSienkiewicza. Zbyszka z Bogdańca miał zagrać Bogusz Bilewski. Jednak przypadkowe spotkanie Mieczysława Kalenika z kierownikiem produkcji w klubie SPATiF spowodowało, iż to właśnie młody aktor Teatru Powszechnego w Warszawie zagrał głównego bohatera filmu. Ta rola przyćmiła inne aktorskie dokonania Kalenika. Grał też w teatrach: Narodowym, Nowym i Polskim w Warszawie. Stworzył wiele kreacji w Teatrze Telewizji. Pojawił się też w wielu filmach i serialach, takich jak: "Czterdziestolatek", "Polskie drogi", "Czarne chmury", "Hrabina Cosel", "Paryż - Warszawa bez wizy", "Lalka", "Kazimierz Wielki", "Noce i dnie", "Pan Tadeusz".W 2008 roku aktor został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Był mężem publicystki i dziennikarki(zmarła w 2010 r.); ich córka Magdalena jest operatorem kamery.