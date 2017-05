Smartfon zastąpi telewizor? To niebawem może stać się faktem.

Już teraz na urządzeniach mobilnych oglądamy trzy razy więcej filmów niż na komputerach stacjonarnych i laptopach. 60 proc. treści oglądanych na YouTube odtwarzamy właśnie na smartfonach. Do 2020 roku aż 75 proc. treści umieszczanych w sieci będzie stanowiło video.

- Video dziś jest największym źródłem ruchu w naszej sieci. Co ważne ten obszar rośnie najszybciej. Młodsze pokolenie już teraz ogląda więcej video na swoich telefonach, niż w telewizji i na każdym innym urządzeniu. To pozwala nam stwierdzić, że niedługo smartfony wyprzedzą telewizję – mówi newsrm.tv Frederic Perron, członek Zarządu ds. Rynku Prywatnego T-Mobile Polska i dodaje. – Przewiduję, że już niedługo smartfony będą miejscem numer jeden do oglądania video. To pokazują też trendy rynkowe. Urządzenia mobilne już teraz odpowiadają za 75 procent całego w sieci. To znacznie więcej niż na każdym innym urządzeniu i video będzie podążać w tym kierunku.Liczba danych, które transmitują klienci T‑Mobile tylko w LTE, wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Niemal połowę z tego stanowi właśnie video. Podobny wzrost zaobserwował serwis YouTube. Ponad 60 proc. oglądalności jest generowana przez urządzenia mobilne.- Każdego miesiąca ponad miliard użytkowników odwiedza serwis YouTube i dziennie oglądają ponad miliard godzin. W Polsce jest ponad 20 mln użytkowników, którzy przede wszystkim korzystają z urządzeń mobilnych. Oglądalność rośnie też w tempie ok. 60 proc. rok do roku – wyjaśnia Tomasz Czudowski, szef Marketingu B2B YouTube Emerging Markets.Najmłodsi już zostawili telewizję. Już teraz w Polsce osoby w wieku 16-24 lat chętniej oglądają YouTube niż telewizję, ok. 3,82 mln użytkowników miesięcznie. Zainteresowanie zapewne będzie rosło, gdyż jak się szacuje urządzenia mobilne będą w tym roku odpowiadały globalnie za 75% ruchu w Internecie.- Wierzymy, że telekomy muszą zapewnić dwie rzeczy swoim klientom. Po pierwsze absolutnie najlepszą sieć. To jest jeden z priorytetów jeżeli chcemy, żeby mogli oni bez żadnych problemów cieszyć się z oglądania video na telefonie. Po drugie uważamy, że potrzebujemy najlepszej, przejrzystej oferty. To właśnie przedstawiamy dziś. Za 5 złotych za miesiąc oferujemy nielimitowane video. Osobom, które chcą tego co najlepsze dajemy możliwość wyboru pakietu HD za 15 złotych za miesiąc – dodaje Frederic Perron.Usługa Supernet Video będzie dostępna dla klientów posiadających taryfę „T”. Dzięki niej aplikacje serwisów wideo YouTube, Netflix, Vevo, TVP Stream, TVP Sport, Player, Showmax, VOD.pl czy Chili Cinema nie zużywają pakietu danych. Operator już zapowiedział, że katalog ten będzie systematycznie rozbudowywany.