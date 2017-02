"Niewiarygodne" - niezwykłe mentalistyczne show Radka Hoffmana

Mentalizm - co to znaczy? Najkrócej pisząc jest to forma iluzji, która polega na wykreowaniu za pomocą pięciu zmysłów złudzenia, że posiada się ten szósty. Tematem przewodnim spektaklu jest fascynacja autora wszystkim tym, co niewiarygodne.

"Niewiarygodne" , który zaprezentowano na deskach Teatru V6 w Łodzi, to było coś, czego dotąd nie widziałem.



"Niewiarygodne" to pierwsze w Polsce przedstawienie mentalistyczne. Jego twórcą jest Radosław Hoffman . Spektakl adresowany jest do całej rodziny, skonstruowany tak, aby doskonale bawili się na nim zarówno dorośli, jak i młodsi widzowie. Choć jak sam Radek Hoffman mówi, swoje show adresuje do widza od 12 roku życia. Podczas spektaklu chce sprowokować widzów do zastanowienia się nad światem. Jego celem nie jest zmiana ich nastawienia, ale sprawienie, aby zastanowili się raz jeszcze nad tym, w co wierzą.



Radek Hoffman jest performerem, iluzjonistą, autorem publikacji pt. "Sekrety Mentalisty" oraz pionierem sztuki Mentalizmu w Polsce. Jest także współtwórcą Muzeum Sztuki Iluzji w Łodzi .



Iluzja od zawsze fascynuje ludzi, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy miejsca zamieszkania. Sprawia, że chwilami nawet najmocniej stąpający po ziemi realiści zaczynają rozważać istnienie magii. Spektakl to interakcja z publicznością, zapraszanie gości do aktywnego udziału w występie. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, tu i teraz.



Czy wiecie jakie jest najbardziej strzeżone miejsce na ziemi? - zadaje pytanie mentalista Radek Hoffman. Odpowiedź brzmi: ludzki umysł. Widzowie mają szansę poznać mechanizmy ludzkiego umysłu, jego pułapki oraz sztuczki. Mentalista w spektaklach doskonale wykorzystuje psychologię, sugestię, manipulację, iluzję, a czasami nawet hipnozę do tego, aby wpływać na umysł widza. Inspirowany Darrenem Brownem prezentuje niepowtarzalny spektakl w eleganckim wydaniu i ze szczyptą humoru.

