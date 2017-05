Niezwykłe mamy, które wygrały z otyłością dla swoich dzieci

Bycie mamą to niełatwe zadanie, wymaga siły, codziennej energii, cierpliwości i wytrzymałości. To też fantastyczna przygoda i źródło pięknej satysfakcji.

Katarzyna Ciesielska – schudła 43 kg dla córki



Ewa Szymczak – schudła 40 kg dla synka



7 zasad zdrowej mamy według Konrada Gacy



Jedz regularnie

Ruszaj się

Ogranicz sól i cukier w diecie

Regularnie pij wodę

Jedz dobre tłuszcze

Zadbaj o relaks

Szukaj motywacji

Po to, by będąc troskliwą mamą, nie zapominać jednak o sobie, warto zastosować 7 podstawowych zasad Konrada Gacy, które sprawią, że będziemy żyły zdrowiej i wyglądały lepiej. Poznaj historie mam, które je zastosowały i zupełnie zmieniły swoje życie! Katarzyna od zawsze miała problemy z nadprogramowymi kilogramami. Bardzo cierpiała z tego powodu, bo jako mama 6-letniej córeczki nie mogła do końca spełniać się w tej roli i np. towarzyszyć dziecku we wszystkich zabawach. Modne diety z gazet nie przynosiły oczekiwanych rezultatów,a pragnienie pełnego uczestniczenia w życiu córki stawało się coraz silniejsze. W końcu Katarzyna, zainspirowana sukcesem sąsiadki, zdecydowała się na odchudzanie w GACA CENTRUM, ośrodku Konrada Gacy. Startowała z wagą 96 kg i wielkim pragnieniem stania się aktywną i zdrową mamą dla swojego dziecka. Zwycięstwo nad otyłością było okupione regularną pracą, ale opłaciło się. Katarzyna schudła 43 kg i zmieniła się nie tylko zewnętrznie, ale także w środku. Zyskała pewność siebie i poczucie własnej wartości. Córka przejęła od mamy część zdrowych nawyków i jest z niej niesamowicie dumna. Teraz razem jeżdżą na rowerze czy chodzą na spacer i tak spędzony czas jest dla nich wielką przyjemnością. Ewa ważąc 92 kg męczyła się z ciągłymi bólami kręgosłupa i kolan. Kobieta obawiała się, że to dopiero początek problemów zdrowotnych, na które nie mogła sobie pozwolić będąc mamą ruchliwego synka. Ewa chciała zawalczyć o siebie właśnie dla niego. Zdecydowała się spróbować z GACA SYSTEM i udało się! Odchudzanie zakończyła z wynikiem 40 kg na minusie. Od tamtej pory problemy zdrowotne już więcej nie dawały o sobie znać, a synek zaczął nazywać mamę pieszczotliwie „chudziną”. Mama jest teraz jego stałą towarzyszką gry w piłkę nożną czy berka, a długie spacery to dla nich codzienność. Ewa wygrała ze swoją słabością i obiecała synkowi, że otyłość już nigdy nie będzie dla nich problemem! Jak długofalowo dbać o swoje zdrowie za pomocą siedmiu zasad mówi Konrad Gaca – specjalista żywieniowy, który od lat w sposób systemowy pomaga pacjentom uporać się z nadwagą i otyłością, a także poprawić pewność siebie i polubić swoje ciało. Zdrowe życie nie jest trudne, to fantastyczna przygoda i klucz do budowania pewności siebie i pięknego ciała – mówi ekspert. Zobacz, jak łatwo możesz to osiągnąć!1.– najlepiej o stałych porach, 4-5 posiłków dziennie. Układ trawienny lubi regularność! Urozmaicona dieta bogata w białko, zdrowe tłuszcze i cukry złożone oraz witaminy to najlepsza droga to naturalnego i zrównoważonego odżywiania całego organizmu. Regularność przyjmowania posiłków to z kolei klucz do szybkiego metabolizmu, a więc i utrzymania dobrej wagi ciała – twierdzi specjalista żywieniowy.2.– sport to dotleniony mózg, silne mięśnie i szybkie spalanie nadwyżek energetycznych, które dzięki temu nie mają szansy zamienić się w tkankę tłuszczową. Konrad Gaca mówi: warto ćwiczyć 2-4 razy w tygodniu. W macierzyństwie przydaje się dobra kondycja.3.– sól zatrzymuje wodę w organizmie i przyczynia się do tycia, a cukier to tylko zbędne kalorie. Warto ograniczyć je w codziennej diecie.4.– dzięki temu przyspieszysz metabolizm i oczyścisz organizm.5.– przede wszystkim nienasycone, które znajdziesz m.in. w orzechach i rybach morskich, np. w łososiu.6.– odpoczynek jest ciągle niedoceniany jako czynnik zachowania zdrowia. Zapominamy o tym, że zmęczony organizm nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo i nie daje z siebie 100%. Dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego należy regularnie poświęcać czas wyłącznie swojemu relaksowi. Najlepiej robić to na świeżym powietrzu, bowiem ruch to doskonały sposób na oderwanie myśli od codziennych spraw.7.– każdy ma prawo mieć gorszy dzień i obniżoną motywację do działania. Twoje dziecko będzie szukało motywacji do działania w Twoich oczach i Twoje nastawienie do świata będzie naśladowało, dlatego to takie ważne, żebyś każdego dnia dostarczała sobie motywacyjnych bodźców. To może być książka motywacyjna, film, ważne zdanie. Byle Twoja motywacja do rozwoju, działania i spełniania marzeń zawsze była w zasięgu ręki!Zastosowanie tych 7 zasad pozwoli na niezapominanie o sobie w tej fantastycznej przygodzie, jaką jest macierzyństwo. To bezcenna inwestycja w zdrowie, energię i uśmiech każdej mamy.