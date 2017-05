Noc Muzeów w Płocku

W Płockiej Galerii Sztuki postacie maski zdumiewały i zaskakiwały. Całość opatrzona była ciekawym tytułem "Archiwum wyobraźni".

W Płockiej Galerii Sztuki postacie maski zdumiewały i zaskakiwały. Całość opatrzona była ciekawym tytułem "Archiwum wyobraźni". Prace przedstawiały pewną sztuczność w relacjach interpersonalnych, człowiek bowiem chcąc ukryć się przed światem wkłada maskę, odkrywając wszystkie karty nie zasłania twarzy. Puste, smutne oczy pogrążone w jakiejś mieliźnie stanowiły odzwierciedlenie świata realnego. Postacie z długimi nosami przyczepionymi z kartonu wpatrywały się w widza przedstawienia. Obraz Iluzjonista, czy Modlitwa szczególnie mocno utkwiły w pamięci. Artystyczna całość układała się w spektakl pod określonym tytułem, wszystko działo się w wyobraźni. Dlaczego archiwum; zapewne stanowiło to odwołanie do przeszłości, czyli czasu w którym działa się akcja. Wernisaż prac Stasysa Eidrigevičiusa zakończył pokaz robienia charakteryzacji i spektakl mulimedialny.Stasys Eidrigevičius grafik pochodzenia litewskiego, od 1980 roku mieszka w Polsce. Projektuje plakaty, ilustruje książki, maluje obrazy, tworzy scenografię, fotografuje, urządza performance, jest współpracownikiem tygodnika "Polityka".Muzeum Żydów Mazowieckich miało wczoraj swoje święto i również częstowało widzów ciekawym przedstawieniem. Pokój poświęcony niemieckim ogłoszeniom prasowym, w których nakazywano Żydom posłuszeństwo pozostawił piętno minionego czasu. Jadalnia również. Obrazy natomiast były zdumiewająco optymistyczne, napełniały wpatrzonych weń gapiów optymizmem i poczuciem szczęścia. Kolorowe, radosne, przedstawione w sposób bardzo realny żydowskie postacie, to przyciągały tańcem i śpiewem, to zapraszały ujmującym spojrzeniem.W Muzeum Mazowieckim mogliśmy zobaczyć ekspozycje stałe secesji i art deco , wystawę multimedialną „X Wieków Płocka“, wystawę czasową „Fortuny złotem, srebrem i papierem opisane". Pradawne wystroje wnętrz, sypialnie, jadalnie, pokoje dziecięce, czy buduary to tylko niektóre wnętrza przedstawiane zwiedzającym. Toaletki, piżamy, przybory do włosów, broszki i naszyjniki z epok minionych przyciągały do gablot swym pięknem.