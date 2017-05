Nowa Polityka USA a przełom na Bliskim Wschodzie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odbył pierwszą podróż zagraniczną jako głowa państwa. Jej przebieg i przygotowanie świadczą o historycznej wadze tego wydarzenia.

- Podróż Donalda Trumpa jest wydarzeniem historycznym i przełomowym – mówi Krzysztof Sadecki. - Ci z nas, którzy śledzili zagraniczne serwisy udostępniające relacje z pierwszych zagranicznych wizyt prezydenta USA na pewno zauważyli nacisk na symbolikę zawartą w określeniu „Amerykanin w Arabii Saudyjskiej”. Jednak proces, którego kluczowym momentem było przemówienie Trumpa w Rijadzie rozpoczął się znacznie wcześniej, podczas wizyty następcy saudyjskiego tronu w Waszyngtonie. Brak rozgłosu pozwalał sądzić, że mamy do czynienia z kurtuazyjną wizytą, ale było to spotkanie strategiczne, które świadczyło o staranności z jaką usiłowano przewidzieć i zaplanować podróż amerykańskiego prezydenta. W efekcie tych zabiegów Król Saudów zaprosił Trumpa do swojego kraju i pomimo sędziwego wieku i związanych z tym niedogodności witał go na stojąco. Wszyscy znawcy kultury świata islamu zinterpretowali to jako wyjście do bram, do granicy swojego świata dla wprowadzenia ważnego gościa. A gość pokazał prawdziwą klasę.

- Proszę sobie wyobrazić tę sytuację z perspektywy historii relacji między Ameryką a Bliskim Wschodem – analizuje powyższą wizytę Krzysztof Sadecki. - Jedno z państw-założycieli Ligi Państw Arabskich przyjmuje prezydenta Stanów Zjednoczonych z królewskimi honorami i w efekcie nawet ci, którzy nie darzyli USA zbytnią sympatią, jak na przykład przedstawiciele autonomii palestyńskiej czy Jemenu byli zadowoleni z wizyty. Proszę zwrócić uwagę na to, że w kulturze arabskiej uniesienie głosu i okazanie emocji jest źle widziane, a Trump, który zwykle przemawia bardzo ekspresyjnie, tym razem przemawiał tak, jak występujący przed nim król Arabii Saudyjskiej - czyli przyciszonym i spokojnym głosem, tak jak zwykło się przemawiać w domu gospodarza wizyty. Pokazał w ten sposób, że ma świadomość, iż występuje przed audytorium islamskim i wszyscy zgromadzeni wiedzieli o tym. To świadczy o świetnym przygotowaniu do wizyty Amerykanina w kraju arabskim, o wadze historycznej tego momentu i o geniuszu tego rozegrania. Donald Trump pokazał przy okazji jak można przenosić doświadczenie biznesowe i umiejętności negocjacyjne na arenę polityczną.

- Prezydent Stanów Zjednoczonych jest doskonałym strategiem i negocjatorem, zna się na interesach i na rynku światowym – kontynuuje Sadecki. - Arabia Saudyjska chce szlifować diamenty, sprzedawać ropę, kształcić swoje dzieci w najlepszych szkołach i mieć, ogólnie rzecz ujmując, dostęp do luksusu. Będzie więc kupować amerykańską broń, co też jest ważnym bodźcem dla lokalnej ekonomii. I powiedzmy to sobie jasno; tylko wysokiej klasy mąż stanu mógł na jednym spotkaniu zarzucić swoim rozmówcom odpowiedzialność za terroryzm i sprzedać im broń. Grożąc palcem jednej ręki, drugą podpisywał stosowny kontrakt. USA wydobywają coraz więcej własnej ropy i gazu, mogłyby się uniezależnić energetycznie, ale będą kupować ropę, dzięki czemu zajmą się najbardziej palącymi problemami świata islamu, czyli terroryzmem, Państwem Islamskim i działaniami Iranu. W ten sposób Donald Trump zapoczątkował być może proces likwidacji terroryzmu u samego źródła i położył podwaliny pod bezpieczeństwo całego świata.

- Oczekiwano uznania, że stolicą Izraela jest Jerozolima a nie Tel-Awiw – wyjaśnia Krzysztof Sadecki. - Na wystąpieniu Donalda Trumpa w Rijadzie obecny był przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej i widział w oczach Króla Saudów pewną przyganę dla działań swoich „współziomków” i relacji z terrorystami, najprawdopodobniej chęć unikania zadrażnień na tej płaszczyźnie była powodem braku wyraźnego sygnału akceptacji przez Stany Zjednoczone tego, że Jerozolima jest stolicą Izraela, a nie podzielonym na strefy wpływów miastem należącym do kilku różnych narodów i tak naprawdę niczyim. Wystarczyłby prosty gest, taki jak przeniesienie ambasady USA z Tel-Awiwu do Jerozolimy i możemy przypuszczać, że być może dyplomaci celowo opóźnili ten moment, ale on nastąpi. I jest tu pewna szansa dla polskiej polityki zagranicznej. Możemy wykonać taki sam gest zanim zrobi to Ameryka.

- Uznanie, że stolicą Izraela jest Jerozolima i przeniesienie tam ambasady RP byłoby pięknym gestem nawiązującym symbolicznie do Konferencji Katowickiej. Nasza dyplomacja miałaby naprawdę czym się szczycić – ocenia Sadecki. - W sprawach związanych z wolnością Ameryka, podobnie jak w przypadku konstytucji, znów byłaby druga.