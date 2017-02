Nowa wersja SeoStation

Pod koniec stycznia br. Wake App sp. z o.o. wprowadziła nową wersję SeoStation.pl – narzędzia do monitorowania pozycji stron w wyszukiwarce Google. Zmiany, które zaszły w trzeciej odsłonie, są duże.

SeoStation v3 zaprojektowano jako pełnoprawną aplikację. W trosce o bezpieczeństwo danych użytkownika, witrynę zabezpieczono protokołem HTTPS. Dane, które pozycjoner zgromadził na swoim koncie są przechowywane aż do 3 lat. Również wygląd i nawigacja w aplikacji, zostały opracowane od podstaw, aby User Experience było dostosowane do najnowszych trendów obowiązujących w projektach webowych i mobilnych.



Specjalistów zarabiających na pozycjonowaniu stron, ucieszy szereg użytecznych rozwiązań pozwalających zarządzać klientami m.in. poprzez darmowe subkonta, które można udostępniać klientom, monitoring przychodów oraz możliwość automatycznej wysyłki raportów i kosztorysów bezpośrednio na adres klienta.



Do użytecznych funkcji należy zaliczyć możliwość monitorowania dowolnej wersji językowej wyszukiwarki Google (zarówno w wynikach desktopowych, jak i mobilnych) oraz wymuszenia konkretnej lokalizacji (np. pozycje wyświetlane dla użytkowników z Olsztyna). Warto jeszcze wspomnieć, że aktualizacje, które wprowadza Google nanoszone są na wykresy narzędzia, dzięki czemu łatwiej jest śledzić przyczyny skoków pozycji stron. Skoro o wykresach mowa to do dyspozycji pozycjonera są 3 różne: dzienny, miesięczny i porównawczy (do 10 fraz jednocześnie). Wbudowany system alertów, poinformuje użytkownika o znacznych spadkach pozycji, zainfekowaniu lub wyindeksowaniu strony.



Na plus dla nowej wersji SeoStation.pl należy zaliczyć obszerną bazę wiedzy podaną w bardziej czytelny sposób, z której skorzysta zarówno początkujący pozycjoner, jak i doświadczony SEO-wiec.

Warto zaznaczyć, że w trzeciej odsłonie SeoStation.pl funkcjonuje 14-dniowy okres próbny, dzięki któremu można bezpłatnie przetestować dowolny z 4 pakietów narzędzia.



Dla miłośników systemu iOS, SeoStation.pl udostępnia dedykowaną aplikację mobilną. Już wkrótce pojawi się aplikacja pod system Android.



Warto nadmienić, że pierwsza wersja narzędzia pojawiła się w 2011 roku i od tego czasu projekt wciąż ewoluuje, aby zaspokajać potrzeby pozycjonerów.



Adres projektu: http://www.seostation.pl/



SeoStation to narzędzie do monitorowania pozycji stron WWW, dedykowane specjalistom i agencjom SEO. Automatyzuje codzienne sprawdzanie pozycji, w czytelny i rzetelny sposób pokazuje zmiany, które zaszły zarówno w pozycjach, jak i parametrach strony (poziomy Trust Flow i Citation Flow, backlinki, site oraz domeny linkujące).