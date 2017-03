O pisaniu i pisarstwie. Co czytać? Co sam czytam? (2)

Dokończę wczorajszy zapis. Pozostali autorzy „Sztuki powieści” to: Gabriel García Marquez, Jorge Luis Borges, Saul Bellow, Aldous Huxley, Vladimir Nabokov, William Faulkner i Ernest Hemingway.

Przepadam za wywiadami z pisarzami, ponieważ mówią one dużo o autorach, mniej o ich dziełach. Pasjonuje mnie ich warsztat pisarski, jak konstruują i piszą powieści, jakie stosują techniki pisarskie, jakie mają pomysły, w jaki sposób pracują. Np. Houellebecq na pytanie: W jaki sposób pan teraz pisze? Mówi: „Budzę się w nocy około pierwszej. Piszę w półśnie, w stanie półświadomości. Stopniowo, gdy piję kawę, staję się bardziej świadomy. I piszę, aż mi się odechce”. Szczerze mówiąc, nie wierzę, że można pisać w półśnie, w stanie półświadomości. Druga część wypowiedzi wydaje mi się prawdziwa.



Jak wybrać książkę do czytania? To wielka sprawa. Tyle jest doskonałych rzeczy. Uświadomiłem sobie, że kieruję się pewnymi zasadami, (1) poświęcam dużo czasu na dokonanie wyboru (2) w pierwszym rzędzie wybieram książki autorów, których najbardziej lubię.



Uważam, że warto poświęcić sporo czasu na wybór książki, aby potem nie marnować kilku godzin lub więcej na czytanie czegoś, co nie daje pełni przyjemności. Moi ulubieni autorzy (natychmiast przychodzą do głowy) to Gabriel Garcia Marquez (w szczególności jego „Sto lat samotności”- patrz Wikipedia) oraz Friedrich Durrenmatt i wszystko, co z jego dzieł czytałem. To geniusze w swoim rodzaju literatury. Sto lat samotności zostało uznane za drugie największe dzieło literatury latynoamerykańskiej, dla mnie jest arcydziełem arcydzieł (patrz Wikipedia), a sam autor geniuszem geniuszy. To bardzo osobista opinia.



Ostatnia zasada (3) zdecydowanie wolę dzieła klasyków literatury światowej, tych z wieku XIX i XX, niż literaturę współczesną, która wydaje mi się znacznie niższego lotu. Może i przesadzam, ale tak myślę i czuję, a „czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko”.



Napisałem 300 słów. Koniec.