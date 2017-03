O pisaniu i pisarstwie. Czynniki sukcesu. (1)

Niektórym nieodzowne są karteczki do natychmiastowego zapisywania. Brak ołówka pod ręką i klops. Chwilowy rozbłysk, a potem ciemność. Nie do odtworzenia ;)



L. Cohen do klasztoru się wybrał, głównie nie po "duchowe zdobycze", lecz, jak mówił, żeby zresetować myśli. Co z kolei było konieczne, aby cokolwiek jeszcze napisać. I co trwało dłużej, niż "chwilę".

Nie, zdecydowanie niektórym nie jest "łatwo".

I może "na całe szczęście"...



Niezdolność do stworzenia czegoś wartościowego - to coś innego.

Można przecież próbować "w pocie czoła" całe życie - z miernym skutkiem.



A prawda nie leży pośrodku. Tylko tam, gdzie leży ;)