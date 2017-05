Odjazdowy Dzień Dziecka w Alei Bielany

Tomka i jego przyjaciół nie trzeba przedstawiać ani żadnemu dziecku, ani rodzicowi. To właśnie bohaterowie tej sympatycznej bajki pojawią się w Alei Bielany w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, który Aleja świętuje już 27 i 28 maja.

Tomek i jego przyjaciele przybliżą najmłodszym swój świat, wskazując jednocześnie jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze i podczas podróży.



Weekendowe spotkanie będzie niezapomnianą podróżą pełną zabaw połączonych z edukacją. Na najmłodszych będą czekali bohaterowie serialu oraz stacje pełne atrakcji. Na jednej z nich najmłodsi będą mogli wsiąść do małych ciuchci i jadąc po torach poczuć się jak bohaterowie bajki. Na kolejnej stanie fotobudka, w której każdy będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie korzystając z masy gadżetów nawiązujących do tematyki bajki. Dla małych kinomaniaków zostanie przygotowany specjalny kącik, w którym na wygodnych poduchach będzie można obejrzeć najlepsze odcinki serialu . Stanie też stacja, na której dzieci poznają zasady bezpieczeństwa na drodze i przejściu kolejowym, znaki drogowe oraz zasady korzystania z kolejowego rozkładu jazdy. Najmłodsi lubiący prace plastyczne, wezmą zapewne udział w ozdabianiu dużych, kartonowych pociągów.Przed rozpoczęciem zabawy z Tomkiem każdy jej uczestnik otrzyma dzienniczek do zbierania pieczątek za odwiedzenie każdej stacji. Za zebranie wszystkich pieczątek dzieci otrzymają dyplomy i nagrody gwarantowane takie jak naklejki, gry, puzzle i wiele innych!Dzień Dziecka z Tomkiem i przyjaciółmi odbędzie się w dniach 27 i 28 maja w godzinach od 11 do 19. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.