Odmień swój salon na wiosnę razem z salonami Agata!

Dzisiejszy styl życia sprawia, że salon w domu często pełni wiele funkcji.

To miejsce rodzinnych spotkań, pokój gościnny dla przyjaciół, nierzadko jadalnia i miejsce, w którym najczęściej wypoczywamy. Jeśli cenisz sobie klasyczny i funkcjonalny wystrój, sieć salonów Agata przygotowała specjalną wakacyjną ofertę promocyjną na wybrane produkty, w wyjątkowo korzystnym systemie ratalnym 40 rat 0%, a spłatę możesz rozpocząć dopiero po wakacjach.Wielofunkcyjność przede wszystkim Salon w stylu klasycznym jest elegancki i funkcjonalny, w którym przeważa stonowana kolorystyka i prostota. Wybierając meble zawsze decyduj się na ponadczasowe bryły i kształty, które nie znudzą Ci się zbyt szybko. Jeśli Twój salon jest niewielki i często pełni rolę pokoju gościnnego dla wakacyjnych, przyjezdnych gości idealnym zakupem może okazać się wielofunkcyjny narożnik Trendy 5P z funkcją spania i pojemnikiem na pościel. Duża konstrukcja w nowoczesnej formie sprawdzi się w większości wnętrz, a regulowane zagłówki pozwolą ci się odprężyć. A gdy któregoś wiosennego, czy letniego dnia przyjadą do ciebie przyjaciele i będą chcieli zostać na noc – szybki i wygodny mechanizm rozkładania zamieni Twój salon w tymczasową sypialnię dla gości. Od 29 maja w salonach Agata specjalna oferta promocyjna, w której za narożnik Trendy 5P zamiast 2549 zł – zapłacisz 1560 zł, a decydując się na zakup w atrakcyjnym systemie ratalnym 40 rat 0% z możliwością spłaty po wakacjach – jedynie 39 zł miesięcznie. A jeśli wspólnie z przyjaciółmi zorganizujecie wiosennego grilla, w salonach Agata znajdziecie komplet włoskich szklanek Kaleido w super cenie 6,99 zł!Często ilość ubrań i rzeczy, którą musimy uporządkować czy schować jest na tyle duża, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup dużej szafy, która sprawdzi się również przy niezapowiedzianej wizycie przyjaciół. Odpowiednio dobrany mebel w klasycznej odsłonie może nadać całemu pomieszczeniu charakteru i ocieplić jego wygląd tak jak dwudrzwiowa szafa Graz z drzwiami przesuwnymi z lustrem. Drewniane wybarwienie idealnie skomponuje się z innymi meblami, a jego jasna kolorystyka ożywi Twoje wnętrze i da Ci dodatkową przestrzeń do uporządkowania rzeczy. W specjalnej wakacyjnej promocji – szafa Graz zamiast 1089 zł, kosztuje jedyne 680 zł, a korzystne 40 rat 0% możesz zacząć spłacać po wakacjach.Promocja dostępna 29 maja – 11 czerwca w Salonach Agata S.A. oraz w sklepach on-line. Regulamin oraz szczegóły promocje dostępne w salonach oraz na www.agatameble.pl.Więcej o promocji:https://www.agatameble.pl/40-rat-0-splata-po-wakacjach-2905-11062017