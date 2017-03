Ojciec Leon Knabit: "Moje hobby to natura człowieka"

Kilka dni temu Ojciec Leon Knabit gościł w Łodzi. Jakie były początki Jego drogi kapłańskiej? Jakie błędy popełnia Kościół? Czego mógłby przestraszyć się niejeden polityk? Czy jest coś złego w seksie? Zapraszam do lektury wywiadu.

Początki drogi kapłańskiej Ojca Leona Knabita

Wybór drogi życiowej nie jest łatwą decyzją. Kiedy i w jaki sposób poczuł Ojciec powołanie? Czy było to związane z jakimś szczególnym wydarzeniem?

Czy wtedy rodzina wspierała księdza w podjęciu decyzji o wyborze drogi kapłańskiej?

"ksiądz to ksiądz, ale zakonnik?"

Miałem bardzo łatwy wybór drogi życiowej. Od momentu kiedy w czasach gimnazjum służyłem do mszy świętej, w katedrze siedleckiej zacząłem się zastanawiać czy to czasem nie jest moja droga. W nabożeństwach brali udział klerycy, a ja zastanawiałem się co to są za "typy", którzy to chcą zostać księżmi (śmiech). Trafiałem na bardzo fajnych "gości", którzy byli bardzo serdeczni, otwarci, z poczuciem humoru. Obserwowałem liturgie, zachowania biskupów itd. Podobało mi się to całe "teatrum sacrum" i od tego się zaczęło moje myślenie na temat zostania księdzem. Co prawda lubiłem dziewczyny, ale wszystkie (śmiech). Ciężko było przejść na mahometanizm, a poza tym jak to się mówi pięć żon da się wytrzymać, ale pięć teściowych to już nie lada wyzwanie (śmiech). Zostałem więc przy swojej religii. W I-szej klasie licealnej miałem znajomych wśród kleryków. Zapytałem jednego z nich – Stasia Molskiego….. czy znając już mnie myśli, że ja się nadaję na księdza, czy Pan Bóg mnie chce? On bez zastanowienia odpowiedział, że tak. Te słowa były tak przekonywujące, że uwierzyłem, że to jest moja droga. Kilka dni temu, 3-go marca między godziną 16:00, a 16:15 (śmiech) upłynęło 70 lat od tamtego wydarzenia. Bogu dziękuję, że ta pewność została do dzisiaj. Potem wstąpiłem do zakonu, ale wiara się nie zmieniła, a jedynie sukienka, którą nosiłem (śmiech). Zastanawianie się nad zawodem nieraz trapi człowieka przez długie lata. Potem często okazuje się, że wybór był niewłaściwy. Okazuje się, że to nie ta praca, nie ta żona, nie ten mąż, nie ta płeć (śmiech). Ja szczęśliwie nie miałem takiego problemu.- Taty już nie było na świecie, bo Niemcy zastrzelili go 31 grudnia 1943r. w Warszawie. Na Pawiaku jest tablica upamiętniająca tę egzekucję. Mamusia była zwykłą, prostą kobietą z wykształceniem podstawowym. Wierzyła w Boga, ale nie była jakąś tam dewotką. Kiedy powiedziałem, że chcę być księdzem, to ucieszyła się. Niemniej kiedy wyjeżdżałem do seminarium, które notabene widać było z okien rodzinnego domu, to łzy z oczu jej i sióstr popłynęły. Pomyślałem sobie; ja tu idę, w zgodzie z własnym sumieniem, a one beczą i beczą (śmiech). Gdy jednak widziały mnie jak służę w katedrze to zawsze były dumne. Kiedy jednak zostałem zakonnikiem w Tyńcu to usłyszałem od mamy:. Wyobrażała sobie, że może będę się biczował, torturował, że zdziczeję. Jednak i tą decyzję mamusia uszanowała i wspierała mnie.