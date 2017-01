Opuścił Acid Drinkers i założył Department. Zobacz premierowy klip "Productive" (video)

Zaledwie chwilę wcześniej świat dowiedział się, że Wojciech „Jankiel” Moryto opuszcza Acid Drinkers. Zarazem gitarzysta obwieścił rozruch swojego autorskiego projektu. Premierowy klip daje wyobrażenie o szaleństwie, którego imię Department.

„Myślę o stworzeniu zupełnie nowej postaci. Jankiela odwiesiłbym na kołek”

"przedstawia swoje zupełnie inne oblicze muzyczne w nowym projekcie Department, który jest równie tajemniczy, jak śmierć Kennedy'ego, istnienie potwora z Loch Ness oraz tajemnice fatimskie. Nie znaliśmy bowiem do tej pory muzyki tego składu, a pozostali członkowie zespołu JUNKIEGO nadal owiani są tajemnicą"

"Jest to kontrkulturowa post-modernistyczna grupa rockowo-taneczna dla całej rodziny”.

„ …to krytyka wszechobecnego konsumpcjonizmu i związanych z nim zagrożeń, oraz kontroli przepływu informacji w mediach głównego nurtu. Dodatkowo ma jeszcze drugie, ukryte dno…”

– mówił Moryto po siedmiu latach czasu poświęconego Acid Drinkers. I tak też się stało. Z chaosu i niebytu wydostał się monster wielce niepospolity, to Department.Pierwszym rykiem nastania projektu można już sparzyć uszy i płuca. Obraz filmowy do kompozycji "Productive" znaczy oficjalny zaczątek muzycznego bytu.Od teraz Wojciech "Junkie" Moryto- głoszą noty urzędowe.Sam Wojciech Moryto charakteryzuje Department w słowach mogących odprawić na przemiał niejedną encyklopedię socjologii:Zaś o klipie do "Productive" mówi:Płyta Department powinna pojawić się jeszcze w pierszej połowie 2017 roku.