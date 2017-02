PAWEŁ DYLLUS Z NAGRODĄ STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZDJĘĆ FILMOWYCH

26. lutego odbyła się piąta już Gala Nagród PSC. W wyniku głosowania członków Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych branżową nagrodę przyznano Pawłowi Dyllusowi za zdjęcia do Jestem mordercą w reżyserii Macieja Pieprzycy.

Podczas uroczystości nagrody odebrali również Zbigniew Preisner oraz Małgorzata Ptak w imieniu Krzysztofa Ptaka.

Paweł Dyllus, twórca zdjęć do takich produkcji jak Sezon na kaczki, Chce się żyć, Yuma czy Emilka płacze, w tym roku pokonał czterech innych nominowanych: Jerzego Zielińskiego (Letnie przesilenie), Sławomira Idziaka (Opowieść o miłości i mroku), Kacpra Fertacza (Ostatnia rodzina) oraz Piotra Sobocińskiego Jr (Wołyń). Oprócz statuetki, Dyllus odebrał także ufundowanią przez firmę Janusz Rupik PVP nagrodę specjalną – wyjazd na branżowe targi do Las Vegas.Podczas Gali statuetką zostali również uhonorowani artyści, którzy na przestrzeni lat szczególnie zasłużyli się dla polskiej sztuki filmowej.Nagroda Specjalna PSC została wręczona Zbigniewowi Preisnerowi, jednemu z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Za swoją pracę Preisner otrzymał liczne międzynarodowe nagrody, m.in. dwa Cezary oraz trzy nagrody Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles. Był również dwukrotnie nominowany do Złotych Globów.Pośmiertną Nagrodę PSC za Całokształt Twórczości przyznano Krzysztofowi Ptakowi, którą odebrała jego żona Małgorzata. W środowisku filmowym Krzysztof Ptak był znany z niezwykłego zmysłu wizualnego, a jako pionier wykorzystywania technologii cyfrowych przeniósł polską kinematografię w nową erę. Jego współpracownicy podkreślają absolutną filmową intuicję i talent do wyszukiwania nietypowych rozwiązań, które najlepiej służyły opowiadanej historii.Galę PSC w tym roku zaszczycili swoją obecnością m.in. Ryszard Bugajski, Filip Bajon, Ewa Braun, Jan Holoubek, Karolina Staniec, Allan Starski, Bartłomiej Topa, Robert Więckiewicz oraz Paweł Wilczak.