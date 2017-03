Pełen wrażliwości Paweł Domagała w Łodzi

W łódzkiej Wytwórni wystąpi Paweł Domagała, jeden z najbardziej rozpoznawanych aktorów młodego pokolenia. W jego dorobku znajduje się wiele ról serialowych, filmowych, a także teatralnych. 12 marca 2017r. godz. 19.00

Nie każdy wie, że drugą największą pasją Pawła jest muzyka. Pisze i wykonuje swoje piosenki od wielu lat, spełniając się artystycznie również na tym polu.„Opowiem Ci o mnie” to długo wyczekiwany debiutancki album Pawła Domagały. Bardzo intymny, osobisty, niepozbawiony jednak świeżych popowych melodii. O brzmienie i aranżacje zadbał Łukasz Borowiecki, jest on również współautorem muzyki.Teksty piosenek Pawła są pełne emocji, ale jednocześnie proste w przekazie - oprócz miłości Domagała porusza również takie tematy, jak wiara, przebaczenie czy spokój wewnętrzny.Jeśli chodzi o brzmienie i charakter muzyki – wbrew temu, co można by zakładać – nie jest to piosenka aktorska . Więcej można tu odnaleźć dźwięków pokrewnych twórczości Johna Mayera, Dave Matthews Band czy Mamford and Sons.Płyta „Opowiem Ci o mnie” ukazała się na rynku 18 listopada 2016 r. i już w pierwszym tygodniu znalazła się w czołówce najlepiej sprzedających się płyt.Artysta niedawno wyruszył w pierwszą trasę koncertową, która przyciąga nie tylko fanów aktorskich umiejętności Domagały, ale przede wszystkim - zwolenników nastrojowej, klimatycznej muzyki. Koncert w łódzkiej Wytwórni odbędzie się 12 marca. Swoją muzyczną wrażliwością Paweł z pewnością skradnie serca najbardziej wybrednym melomanom.Bilety:Przedsprzedaż: 60 zł z Kartą / 65 zł bez KartyW dniu koncertu: 70 zł z Kartą / 75 zł bez KartyBalkony: 90 zł z Kartą / 95 zł bez Karty