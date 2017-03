Pharmateca - Twój osobisty asystent medyczny

Potrzebujesz na szybko znaleźć informacje o leku, produkcie medycznym lub kosmetyku? Znajdziesz je w wirtualnej encyklopedii medycznej Pharmateca, stworzonej z myślą o Tobie i Twoim zdrowiu.

Pharmateca to szeroki zbiór kompleksowych danych ze świata medycznego. W bazie znajdują się szczegółowe informacje na temat 3 tys. produktów, a także opinie pacjentów. Podział produktów jest jasny i czytelny, a wyszukiwarka – prosta i intuicyjna.To, co ułatwia poruszanie się po poszczególnych sekcjach strony, to kategorie, które są następujące: Aktywność fizyczna, Ciąża i dziecko, Psychika, Układ wzrokowy, Alergia i nadwrażliwość, Inne, Seks i życie intymne, Uroda i pielęgnacja, Bóle różnej genezy, Odchudzanie, Układ odpornościowy, Choroby i infekcje, Problemy z nogami, Układ sercowo-naczyniowy.Kategoria Aktywność fizyczna zawiera wszelkie leki oraz suplementy, które wspomagają aktywność fizyczną lub są z nią powiązane. Często okazuje się, że nawet najbardziej zbilansowana dieta nie jest w stanie zapewnić organizmowi niezbędnych składników odżywczych, dlatego warto zadbać o prawidłową suplementację. W kategorii Ciąża i dziecko zawarte są te produkty, które pozwalają odpowiednio przygotować się do roli rodzica i jak najlepiej zadbać o zdrowie dziecka od momentu jego poczęcia. Psychika ma kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Są sytuacje, które wpływają destrukcyjnie na zdrowie, dlatego warto należycie zadbać o kondycję psychiczną. W kategorii Układ wzrokowy opisane zostały preparaty oraz leki wspomagające właściwe działanie tego układu (m.in. krople, soczewki, płyny do soczewek oraz inne). Kolejna sekcja to Alergia i nadwrażliwość, w której osoby uczulone na dany składnik lub substancję mogą dowiedzieć się, jak działają m.in. preparaty zawierające antyoksydanty, czy też zdrowe kwasy tłuszczowe. Inne to miejsce przeznaczone dla preparatów oraz leków z takich obszarów, jak diabetologia. Homeopatia, nowotwory, szczepionki, uzależnienia, czy zakażenia.Seks i życie intymne to dziedzina, która ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Problemy w sypialni powodują frustrację, stres oraz inne, poważniejsze skutki, dlatego warto wiedzieć, jak można sobie z tym radzić. Kategoria uroda i pielęgnacja jest dość szeroka – obejmuje zarówno pielęgnację skóry i ciała, jak i radzenie sobie z łupieżem, kurzajkami, brodawkami, oparzeniami, czy też trądzikiem. Bóle różnej genezy to następna z sekcji – obejmuje wiele rodzajów bólu oraz różnorakie sposoby i środki na walkę z nimi. Kategoria Odchudzanie zawiera preparaty oraz leki związane z tematyką zrzucania zbędnych kilogramów – m.in. działające oczyszczająco, blokujące wchłanianie tłuszczy i węglowodanów oraz zmniejszające uczucie łaknienia. W kategorii Układ odpornościowy zawarte są m.in. wiedza na temat dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega, a także informacje o prebiotykach, probiotykach i synbiotykach. Choroby i infekcje to sekcja, która zawiera szczegółowe informacje o preparatach i lekach zwalczających gorączkę, infekcje gardła, kaszel, przeziębienie. Problemy z nogami to np. halluksy, obrzęki, zmiany grzybicze, żylaki, zaburzenia krążenia – odpowiedni lek lub właściwa suplementacja pomogą w zwalczaniu tych dolegliwości. Ostatnią kategorią jest Układ sercowo-naczyniowy –zostały w niej opisane leki i suplementy wspomagające jego prawidłowe funkcjonowanie.Szczegółowe informacje na temat leków i preparatów dostępne są na stronie pharmateca.pl