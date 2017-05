Pielęgniarka Józefa Szczurek-Żelazko Wiceministrem Zdrowia

Nowo wybraną Wiceminister Zdrowia została Józefa Szczurek-Żelazko. Jest drugą w historii III RP Minister, która wywodzi się ze środowiska pielęgniarek i położnych.

Od 1. lutego wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem rząd Beaty Szydło, odpowiadając za wprowadzenie szykowanych przez rząd reform. Przedstawicielki Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jako pierwsze złożyły oficjalne gratulacje nowo wybranej Wiceminister Zdrowia. Pielęgniarki i położne mają swoją reprezentację nie tylko w Rządzie, ale również w Sejmie, w obecnej kadencji aż 5 posłanek wywodzi się ze środowiska NIPIP.2 lutego 2017 roku prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas –, wiceprezes Mariola Łodzińska oraz sekretarz – Joanna Walewander jako pierwsze złożyły oficjalne gratulacje nowo wybranej Wiceminister Zdrowia, poseł Józefie Szczurek-Żelazko. Spotkanie było okazją do zasygnalizowania najważniejszych problemów dotyczących pielęgniarek i położnych, a także możliwością zaproszenia nowej Minister na posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które odbędzie się w marcu.Józefa Szczurek-Żelazko ukończyła Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada również uprawnienia audytora wewnętrznego ( studia podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów). Pracowała jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Potem jako nauczycielw Zespole Szkół Medycznych w Nowym Sączu. Przygotowywała młode kadry do wykonywania trudnego zawodu pielęgniarki. Potem pracowała na stanowisku pielęgniarki oddziałowej, a następnie naczelnej pielęgniarki ZZOZ. Z chwilą wprowadzenia reformy administracji publicznej pełniła funkcję dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Od 2001 roku jest dyrektorem Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Co warto dodać w styczniu 2013r. z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odebrała wyróżnienie „Pracodawca przyjazny Pracownikom”.– Bardzo nas cieszy wybór Józefy Szczurek-Żelazko na stanowisko Wiceministra Zdrowia, tym bardziej, że jako NIPiP wnioskowałyśmy o tę nominację. Już na pierwszym spotkaniu poruszyłyśmy ważne dla nas tematy i mam nadzieję na dalsze rozmowy, wspólne działania. Cel mamy wspólny – poprawę stanu służby zdrowia. Wierzę w to, że razem zdziałamy więcej – przekonuje Zofia Małas, prezes NRPiP.To druga w historii III RP pielęgniarka, która otrzymała stanowisko ministerialne w departamencie Zdrowia. Jako pierwszej udało się to Krystynie Sienkiewicz, która w latach 1989–1992 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w kolejnych rządach, z tytułem Naczelnej Pielęgniarki Kraju.– Aż ćwierć wieku minęło od kiedy Wiceministrem Zdrowia była pielęgniarka. Uważam, że w Rządzie powinni zasiadać praktycy, a nie teoretycy. Józefa Szczurek-Żelazko wiele godzin spędziła przy łóżkach pacjentów, więc rozumie problemy, z jakimi pielęgniarki i położne spotykają na co dzień. Ogromnie cieszy mnie jej nominacja, wiedza, doświadczenie i znajomość środowiska, pomogą jej we wprowadzeniu zmian, jakie szykuje. – mówi wiceprezes Mariola Łodzińska.W tej kadencji Sejmu nie tylko Józefa Szczurek-Żelazko wywodzi się ze środowiska NIPiP. Również 3 posłanki PIS: Jolanta Szczypińska, Bernadeta Krynicka pracowały jako pielęgniarki, a Anna Kwiecień, jako położna. Elżbieta Gelert (PO) ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu.KONTAKT DLA MEDIÓW:Dorota Steliga - tel. 512 949 039, e-mail: pr@nipip.pl