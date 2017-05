Jak co roku już 70-ty raz, w ostatnią niedzielę maja, odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej. Na Wzgórzu Kalwaryjskim zebrało się ok. 100 tysięcy pielgrzymów. Mszę Świętą odprawił abp. Marek Jędraszewski.

