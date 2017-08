Pierwszy 4**** hotel dla dzieci w Polsce

Bacówka Radawa&Spa w sierpniu br. została skategoryzowana jako hotel 4****. Miejsce zostało stworzone specjalnie z myślą o dzieciach, które traktowane są w tym czterogwiazdkowym obiekcie jak VIP-y.

Dzieci na pierwszym miejscu

Specjalne menu przygotowane w formie tabletu, w którym znajdą się m.in. jadalne klocki LEGO oraz dodatkowa usługa KIDS SPA z owocowymi masażami to tylko niektóre z atrakcji, które czekają tu na najmłodszych.Jadąc na wakacje, ferie czy dłuższy weekend każdy rodzic długo zastanawia się, jaki hotel wybrać, by na miejscu w 100% odpocząć i nie martwić się o swoje dzieci. Idealnym miejscem jest Bacówka położona w zielonym zakątku podkarpackich krajobrazów, która w pełni zdaje sobie sprawę z tego, czego potrzebują zarówno rodzice, jak i ich pociechy, oferując najwyższy standard. Przejażdżki rowerowe, kąpiel w basenie, relaks w saunie czy znakomita kuchnia to zaledwie część atrakcji i możliwości jakie oferuje gościom Bacówka, a przyznane 4**** gwarantują najwyższą ich jakość.Od pierwszych chwil w Bacówce, dzieci mogą poczuć się wyjątkowo dzięki specjalnemu Punktowi Obsługi Małego Klienta. Podczas zameldowania w hotelu zdobywają status obywatela Republiki Radawskiej i otrzymują VIP paszporty, dzięki którym bez trudu będą mogły przemieszczać się po całym hotelu, zaglądając nawet w najmniejsze zakamarki. Na straży ich bezpieczeństwa stoi baranek Bacuś, a także kadra opiekunów i ratowników, którzy zapewniają moc atrakcji najmłodszym gościom, kiedy ich rodzice udają się na spacer po malowniczej okolicy. Dzieci mogą korzystać z licznych placów zabaw oraz dostosowanego do ich potrzeb podgrzewanego basenu. Przewidziano dla nich bogaty program animacyjny, a także pokazy filmowe w specjalnej sali kinowej. To nie koniec atrakcji – kiedy zmęczą się całodniową zabawą mogą udać się na owocowy masaż w Kids Spa. Jednak by mieć siłę na całodzienną zabawę, trzeba dostarczyć swojemu organizmowi energii. Dlatego szef kuchni przez cały dzień serwuje przepyszne pełnowartościowe posiłki, które pobudzą apetyt nawet największego niejadka. Specjalne kids menu prezentowane jest dzieciom w formie tabletu i oferuje m.in. niepowtarzalne, jadalne klocki lego.- Chcieliśmy by radawska Bacówka była miejscem, gdzie milusińscy poczują się jak w bajce, a ich rodzice i opiekunowie zażyją chwili spokoju i relaksu. Kiedy pociechy będą szaleć, dorośli w tym czasie będę mogli spędzić czas tylko we dwoje, czego często brakuje małżeństwom – mówi Joanna Preisner, właścicielka hotelu Bacówka Radawa&Spa****.Jak na Bacówkę przystało, w hotelu znajdują się również owieczki, które mogą być podziwiane i karmione przez najmłodszych gości. Jednak to nie wszystko co oferujemy dzieciom – oprócz beztroskiej zabawy, wypełniamy ich czas kreatywną nauką, którą oferują warsztaty kulinarne, edukacyjne czy rękodzieła. Moc atrakcji gwarantowana w jedynym takim hotelu, w którym dobro dzieci i relaks rodziców jest najważniejszy.