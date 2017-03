Pierwszy mecz rundy wiosennej na Konwiktorskiej już w tę sobotę!

W najbliższą sobotę 18 marca o godzinie 15:00 Polonia Warszawa zmierzy się z Wartą Poznań. To pierwszy mecz w tej rundzie rozegrany na Stadionie Polonii w Warszawie. Bilety od 6 zł!

Historia potyczek Polonii Warszawa i Warty Poznań to historia polskiej piłki. Oba zespoły, po raz pierwszy spotkały się w pierwszej kolejce mistrzostw w 1921 roku. W meczu, rozegranym wóczas w Poznaniu, Czarne Koszule pokonały poznaniaków 1:0. Od tamtej pory minął prawie wiek. Dotychczas oba kluby rozegrały ze sobą 48 oficjalnych spotkań ligowych. Ostatni, w sierpniu ubiegłego roku zakończył się jednobramkowym zwycięstwem Warty.W najbliższą sobotę Czarne Koszule będą miały okazję zrewanżować się Warciarzom. Spotkanie rozegrane będzie na Stadionie przy ulicy Konwiktorskiej. Obie drużyny mają apetyt na zwycięstwo. Zwłaszcza, że w tabeli dzielą je tylko 2 punkty.„W sytuacji w której jesteśmy, każdy mecz jest niezwykle ważny. Wierzę w nasz zespół! Po ostanim meczu jesteśmy podwójnie zmotywowani i jestem przekonany, że komplet punktów zostanie przy Konwiktorskiej” - mówi Krystian Pieczara, zawodnik Polonii Warszawa. Jaki będzie rezultat spotkania? Przekonamy się już 18 marca o godzinie 15:00!Na Konwiktorską warto przyjść tym bardziej, że klub wychodzi naprzeciw potrzebom kibiców i obniżył ceny biletów na rundę rewanżową drugoligowego sezonu 2016/17. Od wiosny bilety na mecze podopiecznych Igora Gołaszewskiego będzie można kupić już od 6 zł!„Zapraszamy na Konwiktorską wszystkich warszawiaków. Zarówno tych regularnie kibicujących Polonii, jak również tych wszystkich, którzy do tej pory nie mieli okazji zobaczyć naszej drużyny w akcji. Bilet za 6 zł to doskonała okazja, by przyjść, zobaczyć i poczuć atmosferę Polonii” – mówi Jerzy Engel, prezes Polonia Warszawa S.A.Nowy cennik powstał w porozumieniu z przedstawicielami grup kibicowskich. Na ich wniosek powraca m.in. tańszy bilet dla kobiet . Klub wyszedł też ze specjalną propozycją dla młodszych fanów piłki nożnej wraz z opiekunami. Nowością na Konwiktorskiej od wiosny będzie sektor rodzinny na którym, oprócz klasycznych emocji sportowych, dzieci będą mogły wziąć udział w dodatkowych atrakcjach zorganizowanych na miejscu. Bilety na ten sektor będzie można nabyć pojedynczo lub w pakiecie na całą rundę wiosenną. Jednorazowa wejściówka dla dwóch osób – dorosły i dziecko – kosztować będzie 20 zł. Im większa rodzina, tym niższa cena biletu. Podobnie jest z karnetami rodzinnymi na całą rundę wiosenną.