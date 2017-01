Płoszajski odkrył sekrety kobiet! (Wideo)

Program mentalisty Łukasza Płoszajskiego znajduje się w czołówce zainteresowania internautów, a odsłony odcinków ciągle rosną. Czegoś takiego nie zobaczycie w żadnej polskiej telewizji.

Płoszajski

Kilka dni temu premierę miał ósmy odcinek, którego motywem przewodnim były… tajemnice kobiet . Jak można przekonać się oglądając kolejne eksperymenty Łukasza, kobiety nie mają przed nim żadnych tajemnic. To wydaje się wprost przerażające, jak potrafi Łukasz czytać w ich myślach. Zdolności, które prezentuje w swoim programie chciałby chyba posiąść każdy człowiek. Płoszajski czyta w ludziach dosłownie jak w otwartej książce. Przekonajcie się na własne oczy.Z każdym nowym eksperymentem przybywa fanów Łukasza. Gratulują mu pomysłów i umiejętności. Są też oczywiście sceptycy, którzy nie wierzą w to, co zobaczyli. Tymczasem istnieje wiele publikacji na temat czytania mowy ciała i komunikacji niewerbalnej.Osoby zainteresowane zgłębianiem wiedzy na temat ludzkiego umysłu mentalista zaprasza do odwiedzania jego witryny internetowej www.lukaszploszajski.pl - gdzie w zakładce „Biblioteka“ można znaleźć spis przydatnych lektur. Znajduje się tam również kontakt do Łukasza, dzięki któremu można zamówić jego występ i przekonać się na własnej skórze o jego umiejętnościach nie z tej ziemi.Jak myślicie, czym zaskoczy nasnastępnym razem?