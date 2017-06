Płyta "Lebowski plays Lebowski" już w naszych sklepach!

Dzisiaj premiera, czyli najnowsza płyta Lebowskiego "Lebowski plays Lebowski" już w naszych sklepach! www.prowinylcd.com

Lebowski "Lebowski Plays Lebowski" CD, DigCinematic Media, CM001CD, Digipack ThrifoldMade In Poland, 01.06.2017Live In Concert: Recorded Live at Tennis Music Festival 14.09.2016Rock, Prog Rock, Jazz RockBrand new, factory sealed/Nowy w foliiTracklist/Utwory1. Intro2. Cinematic3. Iceland4. The Last King5. Galactica6. Mirage Avenue7. Goodbye My Joy8. Buongiorno9. Mirador10. Once In Blue MoonCredits/Skład:Marcin Łuczaj - Keyboards, synthsMarcin Grzegorczyk - guitarMarek Żak - bassKrzysztof Pakuła - drumsSpecial guest:Dawid Głogowski - flugelhorn