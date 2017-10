Pokazy Specjalne na 33. Warszawskim Festiwalu Filmowym

Na ogłoszenie tytułów zgromadzonych w sekcji Pokazy Specjalne Warszawskiego Festiwalu Filmowego widzowie czekają co roku szczególnie niecierpliwie. Oto filmy, które będzie można zobaczyć za miesiąc w Multikinie Złote Tarasy i Kinotece.

"Djam" (97 min), reż. Tony Gatlif, Francja, Grecja, Turcja 2017

"Zanurzeni" ("Submergence" - 112 min), reż. Wim Wenders, Stany Zjednoczone, Francja, Hiszpania 2017

"Zabicie świętego jelenia" ("The Killing of a Sacred Deer" - 109 min), reż. Yorgos Lanthimos, Wielka Brytania, Irlandia 2017

"Yves Saint Laurent i jego szkice" ("Les dessins d'Yves Saint Laurent"/"The Drawings of Yves Saint Laurent" - 61 min), reż. Loïc Prigent, Francja 2017

"Nowość" ("Newness" - 116 min), reż. Drake Doremus, Stany Zjednoczone 2017

"Spotkanie na szczycie" ("La cordillera"/"The Summit" - 114 min), reż. Santiago Mitre, Argentyna, Francja, Hiszpania 2017

"Koniec wściekłości" ("Autoreiji Saishusho"/"Outrage Coda" - 100 min), reż. Takeshi Kitano, Japonia 2017

"Nico, 1988" (93 min), reż. Susanna Nicchiarelli, Włochy, Belgia 2017

"Stacja przesiadkowa" ("Đảo Của Dân Ngụ Cư"/"The Way Station" - 93 min), reż. Thi Hong Anh Pham, Wietnam 2017

"Nie wracaj z Księżyca" ("Don't Come Back from the Moon" - 82 min), reż. Bruce Thierry Cheung, Stany Zjednoczone 2017

"Łagodna" ("Krotkaya"/"Gentle Ceature" - 143 min), reż. Sergei Loznitsa, Francja, Niemcy, Holandia, Litwa 2017

"Rodzina na sprzedaż" ("Una especie de familia"/"A Sort of Family" - 143 min), reż. Diego Lerman, Argentyna, Brazylia, Francja, Polska, Niemcy, Dania 2017

"Bandyta, który pachniał whiskey" ("A Viszkis"/"The Whiskey Bandit" - 129 min), reż. Nimród Antal, Węgry 2017

"Zorza polarna" ("Aurora Borealis - Északi fény"/"Aurora Borealis" - 104 min), reż. Márta Mészáros, Węgry 2017

"Schronienie" ("Mistor"/"Shelter" - 93 min), reż. Eran Riklis, Izrael, Niemcy, Francja 2017

"Morze łez" ("Sea Sorrow" - 74 min), reż. Vanessa Redgrave, Wielka Brytania 2017

"Najdalej" ("The Farthest" - 121 min), reż. Emer Reynolds, Irlandia 2017

"Przyciąganie" ("Prityazhenie"/"Attraction" - 132 min), reż. Fedor Bondarchuk, Rosja 2017

"Winnie" (98 min), reż. Pascale Lamche, Francja, Holandia, Republika Południowej Afryki 2017

W programie:Młoda Greczynka Djam jedzie do Stambułu. W mieście spotyka zagubioną Francuzkę, która przyjechała do Stambułu jako wolontariuszka organizacji humanitarnej. I tak ruszają wspólnie ze Stambułu w kierunku Mityleny na greckiej wyspie Lesbos. To będzie podróż przepełniona muzyką, wolnością i nadzieją. James jest inżynierem, a Danielle badaczką dna oceanu. Spotykają się przypadkowo w hotelu na północnym wybrzeżu Francji, gdzie przygotowują się do niebezpiecznych wypraw. Oparta na powieści byłego korespondenta wojennego J.M. Ledgarda historia miłosna o młodych ludziach, którzy chcą być ze sobą mimo rozdzielających ich oceanów, kontynentów i wojny domowej. W rolach głównych: James McAvoy i Alicia Vikander. Steven przyjaźni się z 16-letnim Martinem, który nie ma ojca i którego niejako przyjął pod swoje skrzydła. Pewnego dnia przedstawia go swojej rodzinie. Od tego czasu sprawy przybierają nieoczekiwany, katastrofalny w skutkach obrót. W rolach głównych: Nicole Kidman i Colin Farrell.Yves Saint Laurent to jeden z najbardziej znanych domów mody na świecie, którego kreacje przez lata kształtowały historię mody. Wszystkie z nich powstały na podstawie szkiców Yves’a Saint Laurenta – jednego z najbardziej utalentowanych ilustratorów mody wszechczasów.Z czasem każdy związek staje się zbyt zwyczajny. Czy dwoje ludzi może utrzymać związek, kiedy wokół jest tyle innych opcji? Millenialsi próbujący odnaleźć się w kulturze rodem z aplikacji randkowych mierzą się ze swoimi fizycznymi i emocjonalnymi granicami. Świetna rola Nicholasa Houlta.W Chile, w otoczeniu pięknych, ośnieżonych Andów odbywa się ważny szczyt prezydentów Ameryki Łacińskiej. Nowy prezydent Argentyny stanie przed nie lada wyzwaniami, które na zawsze mogą zmienić jego polityczną przyszłość. Czy weźmie udział w politycznym buncie przeciwko niekoronowanemu królowi regionu, brazylijskiemu przywódcy?Trzeci film z serii „Wściekłość” rozpoczyna się pięć lat po wojnie między klanami jakuza Sanno i Hanabishi. Pokonani żołnierze Sanno zostają wchłonięci przez nową organizację. Klan Hanabishi chce stworzyć jedno, scentralizowane i sprawne przestępcze państwo.Nico to wyjątkowej urody niemiecka modelka, aktorka, piosenkarka, muza Andy’ego Warhola, która śpiewała w kultowym zespole Velvet Underground. Manager namawia ją na trasę po Europie. To dla niej ostatnia okazja do rozliczenia się z pogmatwaną przeszłością i szansa na odbudowę relacji z dawno nie widzianym synem. W roli głównej: fenomenalna Trine Dyrholm.Uwagę Phuoc przyciąga piękna córka szefa, Chu, ale swoje względy dziewczyna okazuje też pracującemu w restauracji Mien. W miłosnym trójkącie między Mien a Phuoc pojawia się zazdrość o dziewczynę i dochodzi do przemocy. Historia niełatwej drogi poszukiwania szczęścia i sensu życia na tle wielokulturowego i wieloetnicznego społeczeństwa Wietnamu. W małym miasteczku w południowej Kalifornii żyje wiele kobiet i tylko kilku mężczyzn. Jest wiele teorii na temat ich zniknięć, ale dzieciaki, które wciąż czekają, mówią, że ojcowie wyruszyli na Księżyc. Pewnego dnia spotyka to również 15-letniego Michaela. Z udziałem Jamesa Franco, Rashidy Jones i Henry’ego Hoppera.Pewnego dnia kobieta dostaje paczkę z napisem „zwrot do nadawcy”. Wysłała ją do przebywającego w odległym więzieniu męża. Zszokowana i zdezorientowana kobieta nie ma innego wyjścia, jak pojechać do więzienia osobiście i sprawdzić co się stało Pewnego dnia Malena dostaje telefon z informacją, która odmienia jej życie: właśnie ma narodzić się dziecko, które chce adoptować. Malena wyrusza z Buenos Aires na argentyńską prowincję, by być obecną przy narodzinach.Ballada o barwnym życiu Węgra, który w wieku niespełna 30 lat stał się bohaterem narodowym. Attila Ambrus imał się różnych zawodów, by wreszcie stać się najbardziej znanym w kraju przestępcą. Kiedy od 1993 roku zaczął napadać na banki, opinia publiczna szybko ochrzciła go mianem „włamywacza dżentelmena”. Najnowszy film reżysera „Kontrolerów” (nagroda publiczności WFF 2004).Kiedy jej mieszkająca na Węgrzech matka niespodziewanie zapada w śpiączkę, Olga wraca do rodzinnego kraju. Znajduje w domu tajemniczą fotografię wykonaną wiele lat temu, która staje się dla niej pretekstem do swoistej podróży w przeszłość...Mona, Libanka, ktora zdobywała tajne informacje dla Mossadu, jest teraz poszukiwana. Mossad pomaga jej, dając nową tożsamość i ukrywając w mieszkaniu w Hamburgu. Finansuje też operację plastyczną twarzy. Kobieta opuści mieszkanie, kiedy tylko zagoją się rany. Do tego czasu ochraniać ją będzie Naomi, ambitna agentka wywiadu.Widok uchodźców w tonących łodziach i martwego, leżącego na plaży chłopca sprawiły, że blisko 80-letnia aktorka po raz pierwszy stanęła za kamerą. Redgrave zaczyna od czasów po II wojnie światowej, kiedy przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Niezwykle osobisty dokument o globalnym kryzysie związanym z uchodźcami.Jesienią 1977 roku NASA wystrzeliła w kosmos bliźniacze sondy Voyager. Do dziś są one w kosmosie, już poza układem słonecznym. Dokument przypomina o tym jednym z największych projektów w historii ludzkości.Z ostatniej chwili… właśnie pojawiła się informacja, że niezidentyfikowany obiekt latający, który został zestrzelony nad Moskwą, jest prawdopodobnie pochodzenia pozaziemskiego. Oszałamiające efekty specjalne, duża dawka humoru, trzymająca w napięciu akcja i losy Ziemi w rękach nastolatki Julii, córki pułkownika dowodzącego obroną. Efekty wizualne zrealizowane przez Platige Image.Winnie Mandela jest jedną z najbardziej intrygujących i jednocześnie kontrowersyjnych, potężnych kobiet polityków we współczesnym świecie. Kiedy jej mąż, Nelson Mandela, został skazany, sama zaczęła działać przeciwko apartheidowi w sposób nie uznający kompromisów. Podczas gdy Nelson został zapamiętany jako bohater, postać Winnie w mediach na całym świecie jest demonizowana.