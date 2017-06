Polaków ogarnia gorączka zakupów. Będziemy kupować coraz więcej

Kupujemy więcej i więcej. W tym segmencie Polska w 2016 roku i w pierwszym kwartale 2017 wyraźnie wyprzedziła m.in. Finlandię, Niemcy, Francję, Danię czy Wielką Brytanię, plasując się wysoko powyżej średniej europejskiej.

- Taka dynamika pokazuje, jak mocny jest polski rynek FMCG. Wyraźne trendy wzrostowe w 2016 rokui kontynuacja dobrych wyników na początku 2017 pozwalają sądzić, że możemy liczyć na dalsze wzmocnienie rynku konsumenckiego w naszym kraju, podczas gdy w Europie utrzymywała się stagnacja. Polska kolejny raz zajmuje też wysoką pozycję na tle średniej europejskiej w zakresie nastrojów konsumenckich – komentuje dla newsrm.tv Szymon Mordasiewicz, dyrektor zarządzający Nielsen w Polsce.Na dobrej kondycji handlu korzystają również inne sektory. – Rynek konsumenta (w tym głównie rynek handlu spożywczego) to swoisty barometr gospodarki. Aktualną wartość sektora FMCG szacuje się na ok. 250 miliardów złotych i wartość ta systematycznie rośnie. W ciągu najbliższych 5 lat spodziewany jest dalszy rozwój na poziomie ok. 2,5% rocznie. Optymistyczne nastawienie Polaków do zakupów i finansów osobistych ma przełożenie nie tylko na sektor handlu, ale też pozostałe sektory gospodarki, jak sektor produkcyjny czy sektor usług. Wraz z rozwojem tego rynku zauważalny jest rozwój usług towarzyszących właśnie w sklepach, gdzie klienci nie tylko chętniej robią zakupy, ale również chcą napić się kawy czy zapłacić rachunki – dodaje Ewa Białek, Dyrektor Biura Handlu i Usług, DNB Bank Polska SA.W przeprowadzonych przez Nielsen badaniach aż 50% polskich konsumentów miało świetne bądź dobre nastawienie do finansów osobistych w 2017 roku. Chęć zwiększenia wydatków na zakupy zadeklarowało 40% respondentów, a dobre lub znakomite nastawienie do perspektyw na rynku pracy wyraziło aż 34% konsumentów.Rosnący w Polsce optymizm różni się od trendów europejskich, gdzie nastroje w tych obszarach nie uległy szczególnym zmianom. Ogólny wskaźnik zadowolenia konsumentów w Polsce (CCI – Consumer Confidence Index wg badania Nielsen) na koniec 2016 wyniósł wzrósł o 6 punktów i wyniósł 88 punktów, przy średniej europejskiej na poziomie 81 punktów. Inne są także obawy konsumentów w Polscei w Europie – nad Wisłą największe niepokoje dotyczą zdrowia czy kwestii związanych z pracą, w krajach zachodnich na stale wysokim poziomie utrzymują się obawy związane z zagrożeniem terrorystycznym oraz stabilnością gospodarki.Z prowadzonych przez Nielsen badań sylwetki polskiego konsumenta wynika, że rodacy na zakupach wykazują się stosunkowo wysoką świadomością i mają określone oczekiwania. Kupujący deklarują znajomość cen wybieranych produktów oraz aktywnie poszukują promocji. Coraz więcej osób chętnie próbuje nowości (nowe produkty i marki). Polacy najczęściej zakupy robią w dyskontach i tradycyjnych sklepach spożywczych oraz piekarniach. Przy wyborze miejsca zakupów kluczowa jest dla nich dobra relacja ceny do jakości, pozytywne doświadczenie zakupowe oraz możliwość szybkiego i łatwego zrobienia zakupów.