Policjan czy morderca - Sprawa Igora Stachowiaka

Doniesienia medialne o sądzie kapturowym nad policjantami z Wrocławia lotem błyskawicy obiegły media. Sprawa śmierci Igora Stachowiaka kolejny raz ukazuje policje w złym świetle. Fakty nie są jednak takie oczywiste.

Sprawa śmierci Igora Stachowiaka, to kolejny głośny medialnie temat z udziałem Policji w roli głównej. Równie szybko stanowisko zajął minister Mariusz Błaszczak, zwalniając komendantów i okrzykniętych mianem oprawców wrocławskich policjantów. Minister, znany z niechęci do policjantów ,która związana jest z zatrzymaniem agresywnej córki posłanki PIS, wszelkie wątpliwe interwencje policji od tego czasu traktuje jak bandyckie ataki. Nic więc dziwnego, że i tym razem było podobnie.Mnie osobiście poprawność polityczna w tej sprawie mało interesuje, ale dziwi mnie tak łatwa ocena tego co się stało na komisariacie we Wrocławiu. Filmiki z tej interwencji obiegły media i internet i oglądając je, można wysnuć przypuszczenia że był to bandycki atak funkcjonariusza na obywatela. Kiedy wnikam w tą sytuacje głębiej przestaje być ona dla mnie tak jednoznaczna.Policja zatrzymuje Stachowiaka i przewozi go na komisariat. Tam brutalnie policjanci rozprawiają się z nim wyładowując kolejne ładunki z paralizatora i w trakcie zatrzymania chłopak umiera. Opowieść rodem z czasów UB. Pytanie jak było faktycznie. Nie ulega wątpliwości, że w momencie zatrzymania Igor Stachowiak był pod wpływem substancji. psychoaktywnych które bardzo często powodują skrajnie agresywne zachowania.We wszystkich doniesieniach medialnych mówi się że, paralizator nie był potrzebny bo zatrzymany nie był agresywny. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że film pokazuje jedynie pewien moment całego zajścia i nie jest odzwierciedleniem stanu faktycznego. Zadać sobie trzeba pytania jak to się stało, że mimo takiego ogromnego wyładowania Stachowiak nadal odpowiada na pytania policjanta. Doskonale wiadomo, że jednorazowe wyładowanie paralizatora pozwala powalić ogromnego dobrze zbudowanego faceta na co najmniej kilkanaście minut. Jak zatem wielokrotnie potraktowany ładunkiem elektrycznym chłopaka nadal słychać na nagranym filmie. Sam fakt, że policjant twierdził , że wyładował na nim całą baterie, może świadczyć także o wadliwym działaniu paralizatora nie zaś o tym, że wyładował całość zgromadzonego ładunku na zatrzymanym. Kolejne pytanie to takie, czemu akcja przeniosła się do toalety???Istnieje możliwość, że zatrzymany chciał zaspokoić potrzeby fizjologiczne i w trakcie zachowywał się agresywnie czego na filmach nie widać. Media w swych relacjach nie podały istotnego faktu. Igor Stachowiak trenował sztuki walki i nawet zakuty w kajdanki mógł być niebezpieczny, zwłaszcza jeśli był pod wpływem dopalaczy.Istnieje możliwość, że mamy sytuacje w której naćpany agresywny jegomość kreowany jest na ofiarę a policjant na nędzną kreaturę , wyładowującą agresje na słabszych.