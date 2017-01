Polscy biskupi trzeźwo oceniają, co wyprawia Petru i jego ekipa

Wracając do sedna artykułu bez stereotypizacji, argumenty biskupów są trafione i nietrafione. Argument, że manifestacje to "łatwy łup dla terrorystów" - jest z gatunku tych najbardziej nietrafionych. Jakkolwiek jest to prawda, to jednocześnie nie może to być argument przeciwko manifestacjom w ogóle. To zaprzeczenie pojęcia wolności i jednocześnie pochwała strachu.



I znów, gdzie oni byli z tym argumentem w przypadku manifestacji, które były "po ich myśli" w przeszłości?



Zaprawdę powiadam Ci, po biskupie spodziewałbym się więcej ;)