Polska triumfuje w Willingen!

Polska drużyna skoczków narciarskich zwyciężyła w Willingen w konkursie drużynowym. Tym samym Biało Czerwoni po raz drugi w tym sezonie stanęli na najwyższym stopniu podium i umocnili się na pozycji lidera klasyfikacji narodów.

To był wspaniały konkurs w wykonaniu polskich skoczków narciarskich. Polacy zwyciężyli w Willingen po znakomitych, równych skokach całej drużyny. Biało Czerwoni wystąpili w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Na liście startowej stanęło dziewięć ekip.Pierwsza seria należała do zawodników niemieckich, którzy prowadzili po skokach Markusa Eisenbichlera, Stephana Leyhe i Andreasa Wellingera. Słabszą próbę miał tylko Freitag, który skoczył 121,5. Dzięki temu Kamil Stoch odrobił sporo punktów. Nasi reprezentanci skakali równo powyżej 130 metrów co dało im drugą lokatę. Do serii finałowej nie udało się zakwalifikować drużynie Czech.Druga seria neleżała już tylko do Polaków. Najpierw Piotr Żyła skacząc 138 metrów odebrał prowadzenie Niemcom, potem Dawid Kubacki uzyskał 137,5 metra i umocnił prowadzenie naszego zespołu. Następnie doskonała formę potwierdził Maciej Kot, który poleciał na 133,5 metr. No i na koniec zwycięstwo przypieczętował Kamil Stoch, który w trudnych warunkach uzyskał 126 metrów. Polska po raz drugi w tym sezonie stanęła na najwyższym stopniu podium. Zarówno w Klingenthal jak i w Willingen Polacy skakali rewelacyjnie. Drugie miejsce zajęli Austriacy, a na najniższym stopniu podium stanęli Niemcy. Dużym zaskoczeniem było czwarte miejsce Finów.Znakomite wyniki w konkursie drużynowym zapowiadają doskonałą rywalizację w niedzielnym, indywidualnym konkursie. Czekamy zatem na kolejne dalekie skoki Biało Czerwonych. Początek pierwszej serii o 15:05.