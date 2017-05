Polska w piątce najbardziej otyłych narodów w Europie

Badania niezależnych instytutów i organizacji wciąż biją na alarm – Europa tyje w zastraszającym tempie.

Konrad Gaca, specjalista żywieniowy i czołowy ekspert ds. leczenia otyłości w Polsce ostrzega – ta sytuacja będzie się pogarszać, jeśli nie zrozumiemy jak ważna dla naszego zdrowia jest dieta i regularny ruch.

Otyłość to jedna z największych plag XXI wieku i jak pokazują te badania – wciąż nie umiemy sobie poradzić z tym problemem. Tymczasem dodatkowe kilogramy i związany z tym dyskomfort fizyczny i psychiczny może być dopiero początkiem prawdziwych problemów zdrowotnych

Wciąż zbyt skąpa edukacja



Dostrzegam pewne postępy, które dokonują się w naszym kraju w celu zmniejszenia problemu otyłości. Cenny był choćby zakaz sprzedawania słodkich i niezdrowych przekąsek w szkołach. To jednak nie przyniesie żadnych korzyści jeśli nie zrozumiemy, że edukacja żywieniowa powinna zaczynać się już w domu

Zmiana pokoleniowa przyczyną tycia



Szczególnie ci z nas, którzy wykonują zawody biurowe – w pracy głównie siedzą. Relaks w gronie rodziny i przyjaciół też wielu z nas wybiera w formie stacjonarnej, np. przy komputerze, telewizorze, tablecie. Automatyzacja życia, która miała poprawić jego jakość, paradoksalnie podziałała więc na zdrowie człowieka destrukcyjnie. Zmianę można zauważyć również w kwestii odżywiania. Dziś liczy się przede wszystkim szybkość i smak posiłku. Znaczna część z nas przedkłada to nad wartości odżywcze. To wystarczy, by problem otyłości znacznie powiększył się w społeczeństwie

Sposób na walkę z kilogramami



Przepis na opanowanie otyłości jest prosty, ale wciąż wiele osób szuka drogi na skróty. Modnymi dietami przysparzamy sobie jednak więcej krzywdy niż pożytku, bo efekty takich zrywów dietetycznych są zwykle nietrwałe i obciążające dla organizmu

Kluczem do sukcesu jest zbilansowana dieta oraz regularny ruch

I tak i nie

Dieta i sport to faktycznie najważniejsze narzędzia do walk z nadwagą i otyłością, ale te też trzeba wspierać. Lata moich doświadczeń jako eksperta ds. leczenia otyłości dowodzą, że obok diety i ćwiczeń równie ważne jest także utrzymanie odpowiedniej motywacji do walki o zdrowie oraz dbanie o dobrą regenerację organizmu. Swoim pacjentom powtarzam, że odchudzanie może być przygodą ich życia, ale muszą się do tego odpowiednio nastawić. Regularna regeneracja z kolei ma służyć temu, by nasze ciało podczas redukcji wagi zachowało pełnię sił i aby treningi odnosiły należyte rezultaty. Zarówno program żywieniowy, treningowy, jak i regeneracja i suplementacja powinna być jednak dostosowana indywidualnie. Nie ma diety idealnej dla wszystkich

Moimi pacjentami są również seniorzy, którzy jesień życia chcą spędzić w dobrym samopoczuciu i sprawności fizycznej

To nauka dla młodych pokazująca, że zawsze warto wziąć sprawy w swoje ręce. Wiek nie ma znaczenia, zdrowie – tak