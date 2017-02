POMÓŻ URATOWAĆ ŻYCIE FILIPA!

Zbieramy na 4 kolejne dawki leku dla Filipka [pilne!]

Fundacja You Can Help

ul. Piotrkowska 222/8A

90-369 Łódź

NIP 725-210-22-41

BANK: ING Bank Śląski

Konto złotówkowe:

07 1050 1461 1000 0090 3082 3281

Konto walutowe (euro):

81 1050 1461 1000 0090 3082 3307

IBAN: PL

SWIFT: INGBPLPW

TYTUŁEM:

Filip Malinowski - darowizna