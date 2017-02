Poszukiwany w całym kraju. Hoss z opaską na oczach i bez

Wielkopolska Policja otrzymała nakaz doprowadzenia Hossa do aresztu. Funkcjonariusze nie zastali go pod wskazanym, przez sąd, adresem. Kuzyni nie potrafili powiedzieć, gdzie on przebywa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała list gończy.





Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie jemu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.



Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.



Mężczyzna, co do którego Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, jest podejrzany o dokonanie przestępstw z art. 286 kodeksu karnego (oszustwa).



Zgodnie z treścią wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie listu gończego – informacje o podejrzanym, w tym nazwisko oraz jego wizerunek - podaje się do publicznej wiadomości.



Niedawno policjanci warszawskiego CBŚP zatrzymali Hossa, który ukrywał się od półtora roku przed wymiarem sprawiedliwości.



Był poszukiwany również przez policję z Austrii i z Luksemburga.



Zatrzymali również kilkanaście osób powiązanych z Hossem, które trudniły się oszustwami



Przestępcy zamieszkujący w większości w Polsce wyłudzili od osób starszych milionowe kwoty w euro i frankach szwajcarskich.



Hoss otrzymał policyjny dozór, choroba ponoć przeszkodziła mu w meldowaniu się w wyznaczone dni, w komisariacie. Teraz słuch o nim zaginął.



