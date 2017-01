"Powidoki", "Jackie", "Piękna i Bestia". Sprawdź filmowe premiery pierwszego półrocza 2017 (zwiastuny)

W pierwszym półroczu możemy spodziewać się kilku ciekawych propozycji. Na ekrany kin wejdzie ostatni film Andrzeja Wajdy. Zobaczymy takie obrazy, jak "Jackie" i "La La Land". Interesująco zapowiadają się biografie Marie Skłodowskiej-Curie i Michaliny Wisłockiej.

13 stycznia zobaczymy ostatni film Andrzeja Wajdy. W rolę Władysława Strzemińskiego, artysty i wykładowcy, który po II wojnie światowej sprzeciwił się władzy ludowej wcielił się Bogusław Linda.20 stycznia wejdzie do kin film "La La Land". To historia o początkującej aktorce i muzyku przygrywającym w restauracji, którzy marzą o odmianie losu i realizacji swoich zawodowych marzeń. W rolach głównych zobaczymy Ryana Goslinga i Emmę Stone.27 stycznia wejdzie na ekrany kin film poświęcony Michalinie Wisłockiej. To filmowa biografia lekarki, która zasłynęła swym poradnikiem pt. "Sztuka kochania" i stała się autorytetem w dziedzinie seksualności. W roli głównej zobaczymy Magdalenę Boczarską.3 lutego zadebiutuje na polskich ekranach film "Jackie" poświęcony pierwszej damie, Jacqueline Kennedy. W rolę tytułową wcieliła się Natalie Portman.Od 17 lutego będziemy mogli oglądać najnowszy film Martina Scorsese. To historia dwóch portugalskich jezuitów, którzy w pierwszej połowie XVII wieku otrzymali misję sprawdzenia czy ich współbrat dokonał apostazji. Zakonnicy trafili na czas prześladowań, gdy wspólnota chrześcijańska w Japonii żyła w podziemiu.Na 3 marca zapowiedziano premierę filmowej biografii Marii Skłodowskiej-Curie. To koprodukcja polsko-niemiecko-belgijsko-francuska w reżyserii Marii Noelle. Uczoną zagrała Karolina Gruszka.17 marca trafi do kin najnowsza wersja baśni o Pięknej i Bestii. Disneyowską produkcję wyreżyserował Bill Condon. Bellę zagrała Emma Watson, a Bestię Dan Stevens.31 marca do dzień polskiej premiery obrazu "Ghost in the Shell". Scarlett Johansson wcieli się w postać Motoko Kusanagi, cyborga i dowódcy Sekcji 9., której zadaniem jest walka z niebezpiecznymi przestępcami.28 kwietnia zobaczymy drugą część Strażników Galaktyki. W filmie o ferajnie, która ma uratować świat wystąpili Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper i Kurt Russell.26 maja kapitan Jack Sparrow powróci, by stawić czoło posępnemu przeciwnikowi. Pirat będzie musiał zdobyć najpierw Trójząb Posejdona. Na ekranie znów zobaczymy Johnny'ego Deppa, Orlando Blooma i Geoffrey'a Rusha.Fani superbohaterów z uniwersum DC Comics zacierają ręce. 2 czerwca wejdzie do kin film "Wonder Woman". Gal Gadot wcieli się po raz drugi w kultową postać. Tym razem w filmie poświęconym wyłącznie tej bohaterce.