Poznaj ostrowieckich magistrów pasji!

Podczas wydarzenia Passion Day, mającego na celu zachęcenie młodych ludzi do wolontariatu, przyznane zostały nagrody Passion Master!

Passion Day to wspaniała inicjatywa oddolna, ludzi chcących działać i jak podkreślacie to Państwo "nie czekających na to, aż ktoś coś zrobi za nas". [...] Jestem przekonana, że ten dzień zakończycie dużą dawką dodatkowej energii do realizacji swoich planów oraz z "motywacyjnym zastrzykiem" po wspólnym spotkaniu ludzi myślących o aktywizmie społecznym w podobnych, jeśli nie identycznych kategoriach. Życzę dobrego ducha współpracy, stawiania sobie ambitnych, lecz realnych celów i optymizmu, który przenosi góry. [...]

Róża Thun

Różą Gräfin von Thun und Hohenstein

ANITA BIERNAT

DOMINIK MARKIEWICZ



AGNIESZKA JEZIERSKA

JOWITA SMUGA

KLAUDIA FRĄCZEK

JULIA KOZIEŁ

NINA GAWROŃSKA



ALEKSANDRA PAWLIK

KATARZYNA EWELINA SUŁEK

- w swoim liście napisałaZdobywcy nagród będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać z eurodeputowanąoraz zwiedzić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ale kim oni właściwie są? Poniżej przedstawiamy laureatów nagrody Passion Master! Uczennica klasy III Zespołu Szkół nr II w Ostrowcu Św., kształcąca się w zawodzie technik organizacji reklamy. Działa w Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim już trzeci rok. W roku szkolnym 2016/2017 pełni funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Działa aktywnie na forum szkoły. Jest inicjatorką i organizatorką wielu imprez szkolnych, w tym akcji charytatywnych: np. „Szlachetna paczka”, „Kup placusia dla Bartusia”. Pełni rolę reporterki w szkolnej telewizji CZYLI TV. Uczeń LO nr IV im. C.K. Norwida, wolontariusz, instruktor ZHP, ratownik KPP. Od kilku lat aktywnie jako wolontariusz działa na rzecz innych w swoim środowisku lokalnym. Od skończenia 18 roku życia regularnie oddaje najcenniejszy dar – swoją krew by ratować innych. Jest ratownikiem w Harcerskim Centrum Pierwszej Pomocy, gdzie jako wolontariusz uczy dzieci i młodzież jak udzielać pierwszej pomocy. Aktywnie wraz ze szkołą i drużyną bierze udział w Świątecznych Zbiórkach Żywności organizowanych przez Świętokrzyski Bank Żywności. Od kilku lat jest wolontariuszem podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomaga w sztabie podczas organizacji finałów. Z podopiecznymi podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska m.in. udział w sprzątaniu Rezerwatu Krzemionki, akcja Sprzątanie Świata, pikniki ekologiczne w Publicznym Przedszkolu nr 21. Włącza się aktywnie w różne akcje organizowane przez szkołę. Prowadzi też dodatkowe zajęcia z pierwszej pomocy dla gimnazjalistów przygotowując ich do zaliczeń. Działa w namiestnictwie Wędrowniczym Hufca Ostrowiec, gdzie pomaga młodzieży w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Jako harcerz kreuje pozytywne wartości wśród dzieci i młodzieży. Wolontariusz podczas Zbiórek Żywności oraz Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusz Zespołu Pomocy Koleżeńskiej - zaangażowana w wiele lokalnych inicjatyw, m.in. pikników i projektów. Pomagała organizować Świąteczny Kiermasz dla chorego Krzysia Kępczyka, pomagała prowadzić Dzień Seniora i Imprezę Mikołajkową dla dzieci z osiedla Kuźnia. Organizowała zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt, zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka w Denkowie. Zaangażowana w międzynarodowy program The Homies Factory, w ramach którego Ostrowiec Św. odwiedziło mnóstwo obcokrajowców. Jest uczennicą 1 klasy gimnazjum Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jowita od dwóch lat aktywnie działa w Samorządzie szkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego. W ubiegłym roku uczestniczyła w akcji WOŚP i Szlachetnej Paczce. Jako wolontariuszka brała udział w zbiórce żywności dla ludzi ubogich. Jako przewodnicząca SU w ubiegłym roku szkolnym nadzorowała zbiórkę żywności (karmy, konserw) oraz koców dla zwierząt. Uczennica bardzo chętnie angażuje się w organizację imprez szkolnych (akademie, dyskoteki, karnawał, poczta walentynkowa, międzyszkolny konkurs „Ekologiczny pokaz mody”, tydzień przedsiębiorczości, dni otwarte szkoły). Cechuje ją troska o dobro innych ludzi i zwierząt oraz chęć niesienia pomocy. Jest dobrą organizatorką nastawioną na wykonanie zadania. Głównie interesuje się charytatywnymi zbiórkami żywności, zbieraniem pieniędzy na szczytne cele. Pomaga również w schronisku dla zwierząt. Od kilku lat bierze udział w WOŚP. Prowadzi gry planszowe raz w miesiącu. Dodatkowo jej pasją jest enerergia odnawialna i możliwość rozwoju w tym kierunku, bierze czynny udział w konkursach i projektach. Uczennica klasy I Zespołu Szkół nr I im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św., kształcącej w zawodzie technik ekonomista. W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczestniczyła w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wspierała akcje charytatywne organizowane przez Samorząd Uczniowski Szkoły, w tym pomoc finansowa dla Domu Dziecka w Denkowie oraz aktywnie uczestniczyła w zbiórce klasowej Szlachetna Paczka. W czasie nauki w gimnazjum była wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczennica klasy I Zespołu Szkół nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od czasów gimnazjum zaangażowana w Zbiórki Żywności organizowane przez Świętokrzyskie Banki Żywności. Pomaga podczas Ostrowieckich Gier bez Prądu, zachęca do grania w planszówki, odsuwając tym samym gry komputerowe. Zaangażowana w Ostrowiecki Klub Fantastyki “Tawerna pod Toporem”. Od dwóch lat działa jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami". Czynnie uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez stowarzyszenie - prowadzi je, uświetnia śpiewem czy organizuje wspólne zabawy. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jako wolontariuszka od 3 lat pracuje w szkolnym sklepiku. Uczestniczy w zbiórkach żywności dla Świętokrzyskiego Banku Żywnosci. Czynnie uczestniczy w imprezach i festynach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św. - występy artystyczne Już od pierwszej edycji pomaga w organizacji Jagaconu - Świętokrzyskiego Konwentu Fantastyki, gdzie pracuje jako wolontariusz w sekcji Games Room. Pomagała również podczas tegorocznego kieleckiego konwentu Sabat Fiction-Fest. Czynnie działa w Zespole Pomocy Koleżeńskiej. Jest zaangażowana w realizację projektu Erasmus+. Pomagała przy organizacji koncertów charytatywnych. Pracowała jako obsługa sztabu WOŚP. Ponadto bierze udział w zbiórkach żywności i innych akcjach charytatywnych.