Problemy osób starszych

Osoby starsze wymagają często specjalistycznej opieki. Ich choroby nie pozwalają im na samodzielne funkcjonowanie, więc naturalną potrzebą jest udzielenie im pomocy. Wtedy rodzi się pytanie...

Jak pomóc osobom starszym?

Domy Pomocy Społecznej

Opieka osób starszych nie należy do łatwych, gdyż ich schorzenia często są naprawdę poważne. Niejednokrotnie podeszły wiek łączy się z niepełnosprawnością, co dodatkowo utrudnia wykonywanie czynności. Na szczęście pojawia się coraz więcej ośrodków z wykwalifikowanym personelem, który zajmuje się osobami starszymi, zwracając uwagę na ich potrzeby i choroby. Indywidualną praktykę świadczą niejednokrotnie pielęgniarki, które w ten sposób zarabiają poza godzinami pracy w swoich placówkach medycznych. To jednak nie jedyna opcja pomocy osobom starszym.Taką funkcję spełniają między innymi popularne DPS-y. W nich seniorzy mają naprawdę dobrą opiekę, gdyż codzienne mogą korzystać z pomocy pielęgniarki, lekarza, mają też zapewnione regularne podstawowe badania. Koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej może być znaczny, lecz jest to na pewno dobra opcja, szczególnie dla osób samotnych, które nie mogą już liczyć na pomoc rodziny.Niewykluczone, że w przyszłości problem ten będzie dotyczył także nas lub naszej rodziny. Powinniśmy więc się zastanowić nad możliwościami jakie niesie za sobą korzystanie z placówek lub osób zajmujących się opieką osób starszych . Może kiedyś uratuje to kogoś od niespokojnej starości?