Prof.J.Monkiewicz: wspaniały program tercetu Man Li Szczepańskiej

Za chwile rozpoczyna sie we Wroclawiu wspanialy koncert Zespolu 3 M pianistki wiolonczelistki i skrzypaczki. Nie byloby w tym nic niezwyklego bo jest wiele takich grup ale ta jest wyjatkowo zwazywszy na wiek skrzypaczki 6 lat i wiolonczelistki 10 lat ktora gra tez juz na fortepianie jak jej mama Man Li Szczepanska to znaczy bez przesady mama pianistka jest rzeczywiscie najwybitniejsza interpretatorka Chopina w spodnicy a jej corka jej najlepsza uczennica, Sa znawcy co twierdza ze wykonania Man Li utworow Mistrza kompozytora jego samego przescigaka.

Niezapomniana jest atmosfera tych koncertow bo z ust do usta z publikacji do publikacji plyna swietne recenzje a dla dziewczynek nagrody i wygrane w wieku konkursach szkolnych przy bardzo silnej konkurencji. Nic dziwnego ze na koncert jada specjalni goscie nawet z odleglych stron kraju a najwiecej z Warszawy i Krakowa ... Tlo w postaci przepieknych zdjec palacowych tez jest godne uwagi zatem zdamy relacje foto i wideo