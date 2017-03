Przedziwny sen, czyli "Alicja w Krainie Czarów" w Teatrze Syrena

Teatralna adaptacja powieści Lewisa Carolla to historia kilkuletniej dziewczynki, która we śnie przenosi się do świata Alicji z Krainy Czarów.





Alicja podczas swojej podróży spotyka osobliwe postaci, które przypominają osoby z jej otoczenia. Wśród nich są m.in. Biały Królik (Michał Konarski), Królowa Kier (Anna Stela), Król Kier (Przemysław Glapiński), Szalony Kapelusznik (Adrian Budakow), Marcowy Zając (Marcin Bartnikowski). Podróż Alicji jest próbą poznania własnych pragnień, poszukiwaniem siebie i konfrontacją z otaczającym ją światem.



Muzykę do spektaklu skomponowała Gaba Kulka. Szczególnie zapadły mi w pamięć dwa utwory pochodzące z powieści. Pierwszym jest początkowa piosenka. Pośród złotego popołudnia. Łódź się nie ślizga prawie. Gdyż oba wiosła w małych rączkach. Pracują mało wprawnie. A małe dłonie nadaremnie. Ster dzierżą w tej wyprawie.



Drugim utworem jest "Kadryl z homarami". Spójrz na żółwie i homary, które tłumami całymi. Zbiegły się na skraju plaży... Czy chcesz tańczyć razem z nimi? Czy chcesz tańczyć, czy też nie chcesz, czy chcesz tańczyć razem z nimi?

