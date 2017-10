PRZEPROWADZKA. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu

Internet i świat zmieniły się w ciągu tych 11 lat, gdy otwieraliśmy Wiadomości24. Dziennikarstwo obywatelskie nie jest dziś tym samym, więc nadszedł czas na zmiany. Dlatego chcemy Wam podziękować za Wasze zaangażowanie w budowanie serwisu i poinformować, że zdecydowaliśmy o zakończeniu działania w tym miejscu. Za trzy miesiące zaprosimy Was pod nowy adres i do współpracy w nowej formule, która – jesteśmy o tym przekonani – znacznie lepiej odpowie na potrzebę dzielenia się informacjami, jak i dotarcia z nimi do zainteresowanych odbiorców.





Wiadomości24 trwają bezustannie od 11 lat. W tym czasie ponad 7 tysięcy Autorek i Autorów opublikowało blisko 185 tysięcy materiałów i prawie 600 tys. zdjęć. Imponujące, prawda? Na naszych wspólnych łamach realizowaliśmy ideę dziennikarstwa obywatelskiego i stworzyliśmy miejsce, którego drugiego takiego na polskim rynku nie znajdziemy. To wszystko dzięki Wam!



Od 2006 roku pisaliście o wszystkich aspektach rzeczywistości i codzienności. W archiwach Wiadomości24 istnieją materiały o najmniejszych, lokalnie tylko znanych historiach Waszych małych ojczyzn i szczegółowe opisy podróży po całym globie. Zebraliśmy tu też materiały opisujące naturę, czas i wszechświat w kosmicznej skali.



Nie ma chyba tematu, którego nasi Autorzy i Autorki nie poruszyli przez lata swojej aktywności. Spotkanie poetyckie w małej miejscowości czy rozdanie nagród amerykańskiej Akademii Filmowej? A może ranking WTA lub fotorelacja z gminnego turnieju piłkarskiego? Historia bitcoin, wahania rosyjskiej waluty, a może



Te imponujące zbiory opowieści, relacji, opinii i komentarzy to Wasza zasługa – aktywnej społeczności Wiadomości24. Wasze poczucie odpowiedzialności za otaczający świat oraz potrzeba dyskusji sprawiła, że to miejsce stało się ogromnym żywym newsroomem, który funkcjonował niemal w każdym zakątku naszego kraju i wielu miejscach poza jego granicami.



Na osobny wątek zasługują komentarze. Pod wieloma materiałami rodziła się prawdziwa dyskusja, która tylko nas utwierdziła w przekonaniu, że społeczność Wiadomości24 nie jest obojętna na lokalne i ponadregionalne sprawy. Bez Was trudno byłoby szukać motywacji i inspiracji do tworzenia coraz lepszych materiałów. Wiele głosów docierało do nas również poza publicznymi wpisami. I za to także Wam dziękujemy.



Jak sami zwracaliście uwagę, zwłaszcza przez ostatnie miesiące, Wiadomości24 zmieniły się na przestrzeni lat. To naturalne, że tak się stało, bo rzeczywistość medialna zmienia się bardzo szybko i dynamicznie. Dziennikarstwo oddolne też nie jest dziś takie samo , jak wtedy, gdy wspólnie z Wami zaczynaliśmy. Chcąc sprostać dzisiejszej rzeczywistości, my też musimy się zmienić. Dlatego zdecydowaliśmy o zakończeniu działania serwisu w dotychczasowej formule i przygotowujemy przeprowadzkę.



Co to oznacza? Intensywnie współpracujemy z projektantami, dobieramy nowe funkcje, zwiększamy przestrzeń, pakujemy dorobek… i wkrótce otworzymy Wam drzwi do nowego miejsca. Na czas przeprowadzki zabezpieczyliśmy to, co urządziliśmy wspólnie z Wami przez ostatnie 11 lat. W praktyce, prosimy Was po prostu o odrobinę wyrozumiałości, ponieważ zamykamy możliwość dodawania tutaj nowych treści, rejestracji w serwisie, komentowania i zmieniania wag . Wasze materiały nie znikają z serwisu. Choć nie zamierzamy ich kasować, proponujemy Wam ich zapisanie, skopiowanie. Serwis będzie dla Was dostępny w takiej formie przez najbliższe 3 miesiące. Po tym czasie spotkamy się w innym miejscu.



Obiecujemy, że przeprowadzimy przeprowadzkę najlepiej, jak potrafimy. W nowej przestrzeni każdy znajdzie swój przytulny kąt. A jeśli w trakcie trwania zmian zechcecie się z nami skontaktować, jesteśmy pod adresem: przeprowadzka@wiadomosci24.pl.



Skoro magia dziękowania naprawdę istnieje, dziękujemy Wam za przeczytanie tej informacji i za okazanie cierpliwości. Do zobaczenia w innej formule, w innym miejscu!



