Ranking 10 kwiaciarni w Krakowie

W dziedzinie sklepów takich jak kwiaciarnia Kraków pochwalić może się bardzo wieloma interesującymi punktami obsługowymi. Teoretycznie wszystkie z nich posiadają zbliżoną ofertę, jednak znaczenie ma również jakość usług.

Dlatego pośród omawianych kwiaciarni warto wybrać tę najlepszą.



Kwiaciarnia "Laura"

"Kolorowy Pokój" i "Floristica"

Inne kwiaciarnie oferujące pocztę kwiatową

Pozostałe kwiaciarnie

Bardzo bogatą ofertą wyróżnia się lokalna krakowska kwiaciarnia "Kwiaty Laura". Wśród usług znajduje się możliwość wysyłki kwiatów na każdą okazję, m.in. imieniny, urodziny, Dzień Kobiet, Dzień Matki czy walentynki. Standardowa oferta zawiera również opcję dostarczenia wiązanki pogrzebowej czy bukietu ślubnego. Wszystkie dzieła florystyczne przygotowane są z bardzo dużym zaangażowaniem i starannością, dzięki czemu odbiorcy kwiatów zawsze są nimi oczarowani. Klienci mogą ponadto skorzystać z kreatora bukietów złożonych z róż lub kwiatów mieszanych. Kwiaciarnia zajmuje się również kompleksową obsługą firm w zakresie dekoracji kwiatowych, m.in. wystrojem recepcji i stosik, sal bankietowych i konferencyjnych oraz przygotowywaniem ikebany dla biur, hoteli i restauracji.Jedną z pozostałych propozycji jest studio "Kolorowy Pokój". Zajmuje się ono kompleksowymi usługami florystyczno-dekoracyjnymi. W ofercie znajduje się m.in. dekorowanie sal i pojazdów, a także wykonywanie kompozycji kwiatowych. Wśród unikalnych usług kwiaciarni znajduje się przygotowywanie biżuterii oraz prezentów okazjonalnych, m.in. karykatur i portretów. Kwiaty wysyłane są w dowolne miejsce na świecie, a w Krakowie dostarczane są gratis. Jedną z ciekawszych krakowskich kwiaciarni jest również Floristica. W studiu obsługiwani są zarówno klienci indywidualni, jak i duże korporacje, banki oraz hotele. Firma specjalizuje się we florystyce wnętrz, jednak dekoruje również wystawne śluby, wesela i komunie.Kwiaciarnia Floral Concept Store posiada bogatą ofertę roślin, wśród usług znajduje się m.in. wykonywanie bukietów i koszów okolicznościowych, a także dekoracji ślubnych. Oferowana jest również ikebana i florystyczna aranżacja wnętrz . Podobne usługi realizują studia florystyczne "Monika Szot" oraz "Artico" Kwiaciarnie te oferują kompozycje, dekoracje, bukiety i wieńce okolicznościowe. Zajmują się również pakowaniem prezentów, artykułów i kartek dekoracyjnych oraz sprzedażą środków do pielęgnacji roślin. Poczta kwiatowa obsługiwana jest przez internet i telefon. Klienci korzystać mogą z miejsca postojowego.Dostawa kwiatów należy do najbardziej istotnych usług oferowanych przez kwiaciarnie. Pod tym względem gorzej wypada m.in. "Piękno Natury", które oferuje jednak dekoracje sal ślubnych oraz realizację bukietów okolicznościowych. Zakład zajmuje się również florystyką funeralną i sprzedażą upominków, podobnie jak kwiaciarnia "Rakowice" która znajduje się nieopodal cmentarza Rakowickiego. Zakłady takie jak "Fantasmagoria" czy "Laventeli" zajmują się z kolei przede wszystkim przygotowywaniem aranżacji kreatywnych i okolicznościowych. To również dobre miejsca, aby szybko zamówić kwiaty na imieniny lub urodziny.