Ranking WTA - 21 sierpnia 2017 i live-tennis.eu

Magda Linette przeszła kwalifikacje do głównej drabinki turnieju New Haven i pnie się do góry w rankingu. Agnieszka Radwańska broni tytułu zdobytego w zeszłym roku - spotka się w nocy z wtorku na środę (już ok godz. 1:00) z Eugenie Bouchard (WTA 74 - ale była już kiedyś na 5 pozycji w tabeli)