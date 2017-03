Ratia – rankingi najlepszych produktów

Ratia.pl to serwis rankingowy, jakiego w polskim internecie jeszcze nie było. Czym różni się od pozostałych stron tego typu?

Klasyfikacje w nim publikowane dotyczą szerokiej gamy produktów i usług i – co istotne – są sporządzane przez specjalistów z danej dzieciny oraz zwykłych konsumentów. To kompleksowy przewodnik dla tych, którzy chcą kupować świadomie i wybierać najlepsze produkty. Zawiera szczegółowe opisy, statystyki i analizy, ułatwiające dokonanie ostatecznego porównania.Oceniane produkty przypisywane są do poszczególnych kategorii, których jest łącznie 10: Finanse, Technika, Gry i Aplikacje, Kursy i Szkolenia, Rozrywka i Hobby, Produkty Spożywcze, Zdrowie, Dziecko, Kosmetyki, Moda.Rankingi można oceniać, komentować, udostępniać na popularnych serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest, Google +), a także sortować, biorąc pod uwagę datę dodania, popularność oraz losowość.Poruszanie się po serwisie jest proste i intuicyjne. Dużym ułatwieniem jest wyszukiwarka, a także pogrupowanie rankingów w widoczne i przejrzyste bloki tematyczne. Portal cechuje również wysoka jakość treści oraz zdjęć.Adres serwisu to ratia.pl