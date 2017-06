Relacje transatlantyckie i idea Trójmorza tematami Global Forum

W dniach 6-7 lipca 2017 r. w Warszawie odbędzie się Atlantic Council-PISM Global Forum. Uczestnicy konferencji będą dyskutowali na tematy współpracy w obszarze Europy Środkowej oraz relacji między partnerami po obu stronach Atlantyku.

Atlantic Council-PISM Global Forum odbędzie się równolegle z wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz międzyrządowym Szczytem Trójmorza. Oba wydarzenia będą miały wpływ na tematykę Global Forum, którego motyw przewodni to Od Morza Czarnego do Bałtyku i Adriatyku: silniejszy region dla silniejszej Europy. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy poruszą kwestie związane ze współpracą państw Trójmorza w obszarze telekomunikacji, transportu i energetyki, jak również sprawy bezpieczeństwa regionalnego. Transatlantycki wymiar Global Forum obejmie z kolei zagadnienia transformacji NATO, wspólnego rynku europejsko-amerykańskiego oraz stosunków z Rosją.



W wydarzeniu wezmą udział politycy i biznesmeni, przedstawiciele mediów oraz organizacji społecznych. Swoje uczestnictwo potwierdzili już: Kersti Kaljulaid, prezydent Estonii; Paula Dobriansky, Senior Fellow w JFK Belfer Center for Science and International Affairs Uniwersytetu Harvarda; James Jones, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Baracka Obamy; Ellen Tauscher, była amerykańska podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa narodowego; Ivan Korčok, słowacki sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich; Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich; Szabolcs Takács, węgierski sekretarz stanu ds. europejskich. Pełną agendę wydarzenia można znaleźć tutaj.

Na zakończenie konferencji Atlantic Council-PISM Global Forum 2017, wieczorem 7 lipca odbędzie się coroczna gala wręczenia Nagród Wolności (Freedom Awards) organizowana przez Atlantic Council. Są one przyznawane zarówno osobom, jak i organizacjom broniącym wolności na całym świecie. W przeszłości ich laureatami byli: Toomas Hendrik Ilves, były prezydent Estonii; Malala Yousafzai, pakistańska aktywistka; Hillary Clinton, była amerykańska sekretarz stanu; John McCain, amerykański senator; Vaclav Havel, były prezydent Czechosłowacji.



Więcej informacji na temat Atlantic Council-PISM Global Forum można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: http://globalforum2017.org/