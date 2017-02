Rembiszewski trafił szóstkę w Lotto! (Wideo)

Łukasz Płoszajski, twórca programu Haker Umysłu dostępnego na platformie You Tube dokonał kolejnego cudu! W najnowszym odcinku zajął się strategią gry w Lotto.

Dzięki niej wieloletni gospodarz loterii,trafił swoją pierwszą 6 w życiu.Jak do tego doszło?"Zaczynam się Ciebie bać". Takimi słowami skwitował Rembiszewski eksperyment Łukasza.Płoszajski przedstawił w programie, ile dokładnie wynosiToWielu graczy wciąż jednak wierzy w cudowne systemy, które można bez problemu kupić w internecie. Są też tacy, którzy układają je sami ze swoich „szczęsliwych liczb “.Pan Lotto przyznał, że niestety nie istnieje żaden system, dzięki któremu można wygrać i jemu samemu nigdy dotąd również nie dopisało szczęscie.Jakim cudemwylosował liczby o kótrych myślał? Jak to się stało, że Pan Lotto sam trafił ostatnią z nich?Jeśli podczas tego losowania rzeczywiście obu Panom dopisało szczęscie, to można powiedzieć , że są w czepku urodzeni.A może Płoszajski jest rzeczywiście jasnowidzem?Przekonacie się, oglądając kolejne odcinki „Hakera Umysłu“.