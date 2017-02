Romans z operą, czyli osobiste refleksje z Opery Krakowskiej

Rośnie popularność opery na świecie i w Polsce skoro nawet kina transmitują spektakle z oper europejskich i amerykańskich a na niektóre spektakle operowe trudno zdobyć bilety. Tak jest w Operze Krakowskiej,w której bywam regularnie od 6 lat

Przygoda najpierw z ... "Operetką"

Ale wspomnę spektakle muzyczne bodaj z roku 1983 i 1984 na podstawie "Operetki" Wiktora Gombrowicza..

Do dziś pamiętam zwłaszcza ze spektaklu Jasińskiego refren "Pucem go do glancu, glancem go do pucu" i śpiew nagiej Albertynki "Jam Albertynka, Jam cud dziewczynka" wykonaniu aktorki o imieniu Irena

W operze klasycznej i "cygańskie" zauroczenie

Mojej nieustającej przygodzie z operą w ostatnich latach. przyświecało jedno: odnajdywałem w operze to co już przestałem spotykać w polskiej produkcji filmowej po 2010 roku, a mianowicie m.in. rozmach inscenizacyjny i bajeczne kostiumy z wielu epok.

Dobrze pamiętam moje zauroczenie "romansem cygańskim Strausów" w inscenizacjach "Carmen" . "Barona Cygańskiego" w reżyserii Laco Adamika ) ale cenię także znakomitą jego kostiumową inscenizację "Trubadura" Giuseppe Verdiego



Mój wywiad z reżyserem Laco Adamikiem jest pod adresem:



Carmen i Barona

Zapamiętałem zasłabnięcie w trakcie spektaklu Carmen wielkiej solistki Małgorzaty Walewskiej, która znów jest w wielkiej formie.

One w operze

Szczególnie zapamiętałem sezon 2012/2013 w którym repertuar został wspaniale ułożony tak aby co miesiąc znaleźć w nim klasyczną tragedię operową z poświęcającą się w imię wielkiej miłości gł bohaterką kobietą.

Tosca", "Madamme Butterfly". "Traviatę", "Ariadnę na Naxos" "Orfeusza i Eurydykę"

Opera to dla wielu ostatnia nisza, w której jeszcze oderwiemy od czasami zbyt bezbarwnego i nudnego świata zwykłej codzienności.

Krakowskiej Operze życzę oczywiście 100 lat!

- G. Puccini: "Tosca"

- G. Donizetti: Lucja z Lammermoor"

- G. Bizet: "Carmen"

- J. Strauss: "Baron Cygański"

- W. A. Mozart: "Wesele Figara

"Trubadur" Giuseppe Verdiego

Ciąg dalszy nastąpi