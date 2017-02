Rozkład jazdy polskich koncertów Accept i Sabaton

Już jutro, w poniedziałek 27 lutego, rozpocznie się tournee po Polsce grup Sabaton i Accept. Poznaliśmy rozpiskę godzinową koncertów.

27 luty (poniedziałek) 2017

Gdańsk/Sopot @ ERGO Arena, pl. Dwóch Miast 1

Bilety: 130 zł – przedsprzedaż; 150 zł – w dniu koncertu

Organizator: B90



28 luty (wtorek) 2017

Wrocław @ Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Bilety: 130 zł – przedsprzedaż; 150 zł – w dniu koncertu

Organizator: wROCK for Freedom



1 marca (środa) 2017

Warszawa @ Torwar, ul. Łazienkowska 6A

Bilety: 130 zł – przedsprzedaż; 150 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions



3 marca (środa) 2017

Kraków @ TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7

Bilety: 130 zł – przedsprzedaż; 150 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions I Galicja Productions