Ruszyły warsztaty Akademii Małolata Ciekawego Świata

Uczniowie w roli nauczycieli, niekonwencjonalne warsztaty zamiast lekcji, ciekawe doświadczenia. Ruszyła czwarta edycja Akademii Małolata Ciekawego Świata.

To oryginalny i skuteczny pomysł na naukę prezentacji i komunikacji w praktyce, adresowany do uczniów podlaskich gimnazjów i szkół podstawowych. Jego autorami są nauczyciele I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum nr 8 przy Fabrycznej. Kolejna edycja – podobnie jak poprzednie - budzi spore zainteresowanie; zajęcia dla gości z innych szkół właśnie ruszyły.- Akademia Małolata to nasze małe, szkolne nawiązanie do Akademii Platońskiej, w której rozmawiano o wiedzy w niezbyt sformalizowany sposób – mówi Ewa Drozdowska, dyrektorka Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. - Warto odchodzić od tradycyjnych lekcji, by przypomnieć o tym, do czego dążymy tak naprawdę w szkole. W naszym rozumieniu, najważniejsze jest ciekawość i zrozumienie. A najbardziej cieszy nas, że mają ochotę bawić się z nami i klasy pierwsze szkoły podstawowej, i ostatnie gimnazjum.Warsztaty prowadzą uczniowie społecznego liceum i gimnazjum w ramach projektów przygotowanych na lekcjach z różnych przedmiotów. W tej edycji do wyboru są warsztaty z fizyki, chemii, matematyki, języka polskiego, angielskiego, biologii i historii, a ambicją każdego prowadzącego jest, by jego prezentacja była jak najbardziej oryginalna i interesująca. Okazuje się, że jest to spore wyzwanie, bo trzeba nie tylko zwalczyć własną tremę, interesująco przedstawić temat, ale także opanować grupę młodych słuchaczy.- Obie strony zaangażowane w taki projekt korzystają na równi – dodaje Ewa Drozdowska. - Nasi uczniowie uczą się wystąpień publicznych, logistyki i organizacji. Z zajęć na zajęcia widać, jak zdobywają umiejętność tłumaczenia, demonstrowania i budzenia zainteresowania. Muszą też nauczyć się pokonywać stres. Goście zaś, spotykają się z wiedzą naukową, ale jej zakres jest odrobinę inny, niż na szkolnych lekcjach. Mogą więc przeżyć zadziwienie, a to jest zawsze początek szukania drogi do prawdziwej nauki.Warsztaty dla gości z innych szkół poprzedzają wielotygodniowe przygotowania. Ich zakres tematyczny proponują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, potem zbierane są różne akcesoria potrzebne do wykonywania doświadczeń. Uczniowie każdej klasy dzielą się na zespoły tematyczne, a następnie na swoich kolegach ćwiczą prezentacje.Ola Grodzka prowadziła warsztaty z fizyki:- Chcemy pokazać gościom, że tak naprawdę fizyka pojawia się w naszym życiu codziennie i gdziekolwiek spojrzymy, coś dzieje się z powodu fizyki. – mówi licealistka. – Najwięcej satysfakcji daje nam moment, w którym zauważamy zachwyt ze strony uczestników; kiedy dostrzegają wyjątkowość i zjawiskowość fizyki.Spośród proponowanych przedmiotów goście mają do wyboru tylko trzy zajęcia. Czasami okazuje się, że jest to trudny wybór.- Bo warto zobaczyć żywe pantofelki i samodzielnie wykonać preparat biologiczny pod mikroskop, albo obserwować samozapłon kulki z bawełnianej waty przy pomocy zwykłego powietrza, przekonać się, czy powietrze może świecić, i czy można to świecenie zmieniać – wymienia Ewa Drozdowska. – Innych interesuje, jak zrobić nieskończoność ze skończoności na matematyce, a i zajęcia z humanistyczne z historii, polskiego i angielskiego to też świetna zabawa. Wybór jest więc niełatwy.Prowadzący zajęcia uczniowie podkreślają, że taka forma międzyszkolnej współpracy daje im dużo satysfakcji i jest dużym wyzwaniem:- Przygotowywanie doświadczeń i przekazywanie swojej wiedzy młodszym jest czymś świetnym, a najlepszą nagrodą jest szczere zainteresowanie odbiorców - mówi Antek Żukowski. - Dla wielu z nas to również pierwsza możliwość przekazania swojej wiedzy komuś innemu. Doświadczenie, które tu zdobywamy na pewno przyda nam się w przyszłym życiu.Zajęcia w ramach Akademii Małolata Ciekawego Świata będą trwały do końca marca.