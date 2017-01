Sala wypełniona po brzegi podczas Passion Day!

Passion Day, którego celem było zaangażowanie młodzieży w życie społeczne i wolontariat przyciągnęło do ostrowieckiego kina “Etiuda” masę młodych ludzi!

A wszystko za sprawą Patryka Stępnia, młodego ostrowczanina, który powołał Zespół Pomocy Koleżeńskiej i już od 4 lat stara się zmieniać swoje otoczenie na lepsze! Do Ostrowca Świętokrzyskiego zjechały się osobistości związane z działalnością społeczną z całej Polski, ale i z zagranicy! Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zdecydował się na udział w tej imprezie po to, by przekazać młodym ludziom wartości, które ceni i które warto pielęgnować. Wszystko oczywiście wokół idei wolontariatu. Jedna z największych imprez poświęconych wolontariatowi w naszym mieście przyciągnęła wielu wspaniałych prelegentów. Wśród nich znaleźli się: Piotr Koziol z Opola, który jest prezesem Fundacji “Kwitnące Talenty”, Barbara Zamożniewicz - Świętokrzyski Rzecznik Młodzieży, Michał Braun - wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, Posłanka na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz, Beata Oczkowicz czy Bożena Kolasa. Marszałek pokazał swoje zdjęcia z czasów młodości i opowiedział, jak zaczynał swoją pracę na rzecz społeczeństwa. Ze Słowacji przyjechali do nas przedstawiciele LEAF Academy - międzynarodowej szkoły szkolącej przyszłych liderów społecznych. Jak mówi organizator, Patryk Stępień, to nie jest ostatnie tego typu wydarzenie: “Wciąż dostrzegamy problem, którym jest brak zaangażowania w wolontariat i działalność społeczną młodzieży. Dlatego od dłuższego czasu działamy w kierunku zmiany i za cel stawiamy sobie aktywizację ludzi młodych. To wydarzenie jest jednym z wielu, które mają pokazać dobre praktyki wolontariackie młodym ludziom. Jest to pierwsza edycja, ale w planach mamy kolejną!”Oprócz prezentacji poprowadzonych przez prelegentów, dla młodzieży przygotowano także inspirujące warsztaty.